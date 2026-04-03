В Минске назвали удаление YouTube-каналов белорусских СМИ нарушением свободы слова
Депутат Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Олег Гайдукевич заявил, что удаление ряда каналов белорусских СМИ видеохостингом YouTube является нарушением международных прав.
Удаление видеохостингом YouTube ряда каналов белорусских СМИ является нарушением международных прав, заявил депутат Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Олег Гайдукевич, передает ТАСС.
Он подчеркнул, что такие действия противоречат основным принципам свободы слова и вызывают вопросы к заявлениям западных стран на эту тему.
Гайдукевич отметил, что любые слова со стороны Запада о свободе слова, по его мнению, «выглядят смешно и воспринимать их можно только с улыбкой».
Парламентарий выразил уверенность, что на Западе нет реальной свободы слова, а подобные решения со стороны YouTube подтверждают это на практике.
Министерство информации Белоруссии сообщило об удалении YouTube каналов агентства БелТА и телеканалов СТВ и ОНТ под предлогом санкций.