YouTube удалил белорусские каналы БелТА, СТВ и ОНТ под предлогом санкций
YouTube удалил белорусские каналы агентства БелТА, телеканалов СТВ и ОНТ, сообщило Министерство информации Белоруссии.
Министерство информации Белоруссии сообщило об удалении нескольких белорусских медиаресурсов с платформы YouTube, передает ТАСС.
«Сегодня видеохостинг YouTube американской компании Google удалил белорусские каналы БелТА, СТВ и ОНТ», – говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
В министерстве заявили, что рассматривают удаление каналов как недружественный и безосновательный шаг. Ведомство также подчеркнуло, что оставляет за собой право на принятие необходимых мер реагирования в ответ на действия видеохостинга.
В феврале 2024 года видеохостинг YouTube заблокировал около 40 каналов региональных ГТРК, в том числе ГТРК Петербурга, Ростова-на-Дону и других городов.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала блокировку российских телеканалов на YouTube произволом и политической цензурой.