Идея разработки общего стандарта преподавания истории России и Белоруссии не нова. Для этого предстоит превратить российскую и белорусскую исторические концепции в общерусскую.19 комментариев
Каналы российских ГТРК на YouTube подверглись массовой блокировке
Видеохостинг YouTube заблокировал порядка 40 аккаунтов, принадлежащих региональным гостелерадиокомпаниям.
Блокировкам подверглись каналы ГТРК Петербурга, Ростова-на-Дону, Белгорода, Читы, Мурманска, Пскова и Вологды, передает RT. При этом видеохостинг не поясняет, по какой причине были предприняты эти меры.
По мнению сотрудников ГТРК, поводом для блокировок стала политическая позиция YouTube, противоречащая информационной политике российских СМИ.
Ранее YouTube заблокировал канал Никиты Михалкова «Бесогон ТВ» и канал писателя Захара Прилепина.