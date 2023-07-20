YouTube заблокировал канал Прилепина

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20 июля, четверг | Последнее обновление — 12:40 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Военный эксперт оценил маршрут атаки катеров-дронов на Крымский мост
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Если противник взрывает Крымский мост, то мы должны взорвать мосты через Днепр. А если нет, то не должны? Нужно исходить не из принципа «око за око», а из конкретных потребностей боевых действий. Если нам эти мосты мешают, то надо их уничтожать без всякого особого повода.
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Именно хардкорно «марксистская», идеологическая часть советского наследия объективно оказывается эффективной через 30 лет после смерти СССР и помогает России на международной арене.
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Команда Байдена решила, что на корабле должен быть один капитан, и ограничила активность британцев и поляков на украинском направлении. «Варшавская уния», безусловно, представляется для американцев опасным проектом.
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Центробанк 18 июля выпустил в обращение памятную серебряную монету «Творчество Виктора Цоя» номиналом три рубля. Монета имеет полноценную платежную ценность
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Украина в ночь на 17 июля атаковала Крымский мост двумя надводными беспилотниками. Повреждена автодорога, погибли двое взрослых жителей Белгородской области, пострадала их 14-летняя дочь. Девочку доставили в реанимацию краснодарской Детской краевой клинической больницы. Она находится в сознании в состоянии средней тяжести
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Во Франции в возрасте 76 лет умерла певица и актриса Джейн Биркин. Певицу обнаружила мертвой дома в Париже ее сиделка, причина смерти не разглашается. Всемирную известность Биркин приобрела в 60-х годах, став одним из символов эпохи. Поклонники отмечали яркую внешность, чувство стиля Биркин, общественность будоражили ее романы с известными личностями
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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YouTube заблокировал канал Прилепина
YouTube заблокировал канал Захара Прилепина
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Американский видеохостинг YouTube заблокировал канал Захара Прилепина, об этом сообщил сам писатель.
«Мировая жаба съела мой канал на YouTube, где было без малого 300 тыс. подписчиков, миллионы просмотров и тысячи комментариев под каждым «Уроком русского», – передает ТАСС слова Прилепина.
При попытке открыть канал сайт показывает сообщение о том, что эта страница недоступна.
Минобороны объявило все идущие на Украину суда перевозчиками военных грузов
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Идущие в украинские порты суда будут считаться потенциальными перевозчиками грузов военного назначения с 20 июля, сообщило министерство обороны России в среду.
Такое ограничение вводится в связи с прекращением черноморской инициативы и сворачиванием морского гуманитарного коридора, оно начнет действовать с 00.00 мск 20 июля, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
Страны флага таких судов будут считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима, предупредило министерство. Несколько морских районов северо-западной и юго-восточной частей международных вод Черного моря объявляются опасными для судоходства.
«Соответствующие информационные предупреждения об отзыве гарантий безопасности мореплавателям изданы в установленном порядке», – заключили в ведомстве.
Россия решила не продлевать зерновую сделку и отозвала гарантии безопасности в черноморском коридоре для следующих с Украины судов.
Газета ВЗГЛЯД писала, как отмена зерновой сделки облегчит жизнь российским экспортерам.
Сильный взрыв произошел во Львове
На Украине сообщили о сильном взрыве во Львове
Во Львове прогремел сильный взрыв, сообщают украинские СМИ.
При этом воздушной тревоги в регионе не было, передает РИА «Новости».
Напомним, после серии российских ударов по портам Одессы и Николаева власти Украины признали, что украинские системы ПВО не справляются с российскими ракетами.
Путин упрекнул главу Минтранса за закупку иностранных самолетов в прошлом
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Президент России Владимир Путин упрекнул министра транспорта Виталия Савельева за то, что раньше закупалось много самолетов на Западе, отметив, что рассчитывает на увеличение производства отечественных гражданских самолетов.
«Вот вы сказали о причинах роста тарифов, роста стоимости билетов, в том числе связанных с логистикой, с доставкой необходимых запчастей и так далее. А помните, когда вы еще были руководителем «Аэрофлота», я вас уговаривал заказывать как можно больше отечественных судов, мы с вами даже, условно, ругались на этот счет – вы мне говорили, что западные партнеры надежные, все так хорошо, и они хорошие», – обратился президент к руководителю Минтранса Савельеву, который работал генеральным директором «Аэрофлота» в 2009–2020 годах, передает ТАСС.
«Но теперь наши производители авиационной техники, конечно, в одночасье не могут расширить свои производственные возможности, это потребует определенного времени, даже несмотря на то что заказ появился, увеличился. Это тоже фактор, который связан с увеличением тарифов», – отметил глава государства.
Путин также заявил, что очень рассчитывает на то, что в контакте с коллегами из производственной отрасли потребности в перевозках будут обеспечены.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин в ходе рабочей поездки на Казанский авиационный завод имени С. П. Горбунова (филиал ПАО «Туполев») рассказал, что было принято решение о выделении 41,8 млрд рублей из ФНБ на расширение производства самолета Ту-214.
В офисе Зеленского не поверили в готовность стран отправлять суда на Украину
Советник главы офиса Зеленского Подоляк заявил, что страны не станут отправлять свои суда на Украину
После прекращения зерновой сделки другие государства не будут отправлять свои суда в украинские порты, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Подоляк выразил уверенность, что «ни одна страна не решится отправлять свои корабли», передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.
Напомним, Россия отказалась продлевать зерновую сделку. Российская сторона объявила, что отзывает гарантии безопасности для направляющихся с Украины судов. При этом Киев пытается убедить другие страны, что сохранить зерновую сделку якобы получится и без России.
Опубликованы маршруты кораблей, с которых могли атаковать Крымский мост
Хакерская группировка RaHDit опубликовала маршруты танкеров, с которых могли ударить по Крымскому мосту
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Хакерская группировка RaHDit провела расследование и опубликовала маршруты двух танкеров, с которых могли запустить катера-беспилотники для атаки по Крымскому мосту.
Хакеры провели расследование, из которого следует, что в операции по сбросу беспилотных катеров для атаки на Крымский мост могли участвовать танкеры Beks Loyal и Khudayar Yusifzade. Один из них за несколько дней до теракта дрейфовал в 100 километрах от Новороссийска, второй дрейфовал южнее, передает РИА «Новости».
Позже оба танкера встретились в море и, по мнению хакеров, в этот момент беспилотники были перегружены с одного из судов на другое. Кроме того, хакеры считают, что для управления беспилотниками могло быть применено еще одно судно, стоящее на дрейфе с прямой видимостью Крымского моста.
Танкеры Beks Loyal и Khudayar Yusifzade ходят под флагами Маршалловых островов и Либерии соответственно. Как следует из данных сайта Marine Traffic, танкер Khudayar Yusifzade 5 июля вышел из украинского порта Измаил и 18 июля прибыл в греческий Элефсис. В свою очередь Beks Loyal 13 мая вышел из турецкого порта Тузлы и 18 июля прибыл в румынскую Константу.
Ранее хакерская группировка RaHDit в рамках ответа на совершенный киевским режимом теракт на Крымском мосту опубликовала данные на еще 1,7 тыс. сотрудников Службы безопасности Украины и на 2 тыс. военнослужащих ВМФ Украины. В ночь на понедельник украинская сторона произвела террористическую атаку на Крымский мост с помощью надводных дронов. Уголовное дело завели по статье о теракте.
Жертвой удара БПЛА по Крыму стала девочка-подросток
Аксенов сообщил о гибели девочки в результате удара беспилотника по Крыму
В результате удара вражеского беспилотника в одном из населенных пунктов на северо-западе Крыма погибла девочка-подросток, сообщил глава региона Сергей Аксенов.
Аксенов в Telegram выразил соболезнования родным и близким погибшей девочки. Он обещал, что ее семья получит всю необходимую поддержку. Аксенов сообщил, что в результате удара БПЛА повреждены четыре административных здания.
Напомним, в ночь на среду на полигоне в Кировском районе на востоке Крыма возник пожар, сдетонировала часть боеприпасов. Российская система ПВО в ночь на вторник, 18 июля, сбила на востоке Крыма девять беспилотных летательных аппаратов, еще 19 БПЛА удалось подавить средствами РЭБ.
В офисе Зеленского назвали причины неудачного контрнаступления Украины
Советник Зеленского Подоляк: Контрнаступление будет долгим и сложным
В Киеве ожидают, что украинское контрнаступление будет долгим и сложным, оно движется медленнее, чем хотелось бы, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк агентству France Presse.
По его словам, ситуация сложная из-за заминированной территории и проблем с логистикой, в том числе поставками вооружений. Он отметил, что для ускорения наступления ВСУ необходимо 200–300 единиц бронированной техники и 60–80 истребителей F-16, передает РИА «Новости».
Ранее генерал США Марк Милли призвал ждать «сложной» и «кровавой» части контрнаступления ВСУ.
До этого бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что на Украине почти не осталось бойцов, готовых идти в атаку против России.
Взрывы прогремели в Одессе и Николаеве
Взрывы произошли в Одессе, Николаеве и Сумах
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В Одессе, Николаеве и Сумах прогремели мощные взрывы, в Одесской, Николаевской и Сумской областях Украины объявлена воздушная тревога, сообщают украинские СМИ.
Как сообщил очевидец, «возле порта Черноморска (в Одесской области) слышал громкие взрывы, не менее четырех или пяти», передает ТАСС.
«Военкоры Русской весны» сообщают, что в Одессе «Калибры» и дроны-камикадзе атакуют вражеские цели». «Местные ресурсы» сообщают «о двух прилетах: первый в Ильичевский порт, второй – в район Бурлачьей балки».
Позднее глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил, что «в центре Одессы есть разрушения, поднялся пожар на площади 300 м кв.».
Также сообщается о взрывах в Николаевской области, передает РИА «Новости».
Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что в центре города начался «очень серьезный пожар».
Кроме того, сообщается о взрывах в городе Запорожье, который удерживается украинскими войсками.
Воздушная тревога также была объявлена в Харьковской, Днепропетровской, Полтавской и Черниговской областях.
Напомним, после российские войска в последние дни нанесли серию мощных ударов по портам Одессы и Николаева.
Минобороны отчиталось об ударе по объектам военной промышленности под Одессой
Минобороны сообщило о групповом ударе по объектам военной промышленности в районе Одессы
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Российские военные в ночь на среду нанесли групповой удар высокоточным оружием по украинским объектам военной промышленности и топливной инфраструктуре под Одессой, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
В Минобороны указали, что в ночь на среду российские силы нанесли групповой удар по объектам военной промышленности, топливной инфраструктуры и складам боеприпасов ВСУ в районе Одессы. Кроме того, удар был нанесен по авиабазе Канатово украинских Воздушных сил в Кировоградской области, сообщает оборонное ведомство в Telegram.
Все назначенные объекты были поражены, добавили в Минобороны.
Напомним, воздушная тревога была объявлена в ночь на среду на большей части Украины. Взрывы прогремели в Одессе, Киеве, Харькове и других городах.
Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил о самой масштабной атаке на город с начала спецоперации.
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WSJ: На Западе не ожидали, что Киев так быстро потеряет танки и боемашины
WSJ: Запад и Украина не ожидали такой быстрой потери танков и боемашин при контрнаступлении
Страны Запада и Киев не ожидали, что украинские военные в ходе контрнаступления настолько быстро потеряют переданные союзниками танки и боевые машины, пишет The Wall Street Journal.
По данным издания, Украина и ее западные союзники были потрясены тем, насколько быстро Киев потерял переданную ему технику. При этом, пишет Wall Street Journal, Украина так и не добилась решительного прорыва.
Кроме того, отмечает издание, киевский режим был крайне недоволен тем, что ВСУ приходится атаковать российские позиции без надлежащей противовоздушной обороны, оставляя войска и технику уязвимыми.
Ранее издание сообщало, что украинские военные жалуются на переданную Западом помощь, сравнивая ее с велосипедом без педалей.
Аргентина отказалась принять танкер с СПГ из-за санкций против России
Министр экономики Аргентины Масса сообщил об отказе компании Enarsa принять танкер с СПГ из-за санкций против России
Аргентинская государственная нефтегазовая компания Enarsa и власти Аргентины отказали в заходе судну с СПГ, предположительно, российского происхождения, сообщил министр экономики страны Серхио Масса.
Масса сообщил, что танкер «с СПГ российского происхождения» отказались принять «в связи с международными санкциями» в отношении «определенных российских компаний». Как заявил министр, аргентинская компания заблокировала поставку, поскольку та якобы «была нарушением контракта» из-за санкций. Он не указал, о санкциях в отношении какой именно компании идет речь. Масса сказал, что решение принято для «соблюдения международных механизмов», передает ТАСС со ссылкой на C5N.
Напомним, Россия намерена выйти к 2030 году на производство не менее 100 млн тонн СПГ в год, несмотря на западные санкции. Однако пока ожидать резкого роста экспорта за счет СПГ не приходится, так как Россия умеет строить СПГ-заводы только небольшой мощности.
Верховный суд вступился за купившего товары в 846 раз дешевле в ЦУМе волгоградца
Верховный суд вступился за волгоградца, купившего из-за сбоя на сайте ЦУМа товары по цене в 846 раз дешевле
Верховный суд выступил на стороне жителя Волгограда, заказавшего из-за технического сбоя на сайте ЦУМа вещи по ценам от 19 до 129 рублей, но не получившего товаров.
Волгоградец в приложении магазина увидел необычно низкие цены на товары, он закупил 19 предметов одежды, каждый из которых стоил 19, 26, 39 рублей, самая дорогая вещь обошлась в 129 рублей, передает РИА «Новости» со ссылкой на определение судебной коллегии ВС по гражданским делам.
Деньги с его счета списались, на почту поступили сообщения от магазина. Но позже ему поступило уведомление о невозможности доставки товара, и деньги были возвращены. Мужчина подал в суд, ссылаясь на закон о защите прав потребителей.
Представитель ЦУМа возражал против иска, он указал, что на сайте был технический сбой, цены на товар отразились некорректно, из-за этого истец заказал вещи в 846 раз ниже фактической цены. Магазин предложил передать вещи при условии доплаты до полной стоимости.
Суды трех инстанций встали на сторону ЦУМа, но Верховный суд России отменил все решения.
Суд указал, что фиксация цены происходит в момент заключения договора между покупателем и магазином, это определяется в момент оформления заказа с присвоением ему номера, который позволяет потребителю получить информацию о заключенном договоре розничной купли-продажи и его условиях.
Изменить цену, объявленную в момент оформления заказа, продавец в одностороннем порядке не в праве. Предложение о продаже одежды – публичная оферта, после оплаты магазин обязан передать товар.
СМИ: В Польше раскрыта планирующая подрывы поездов с оружием «российская сеть»
Gazeta Polska: В Польше раскрыта планирующая подрывы поездов с оружием для Украины «российская сеть»
В Польше якобы раскрыли «российскую шпионскую сеть», планировавшую взрывы поездов с оружием для киевского режима, утверждает Gazeta Polska.
«Сеть российской разведки» ликвидировали генпрокуратура и Агентство внутренней безопасности страны, передает РИА «Новости» со ссылкой на Gazeta Polska.
Эта сеть якобы планировала устроить взрывы поездов с оружием и гумпомощью для Украины, отмечает издание. Проведенная операция – «самый большой успех» польского Агентства внутренней безопасности.
По данным газеты, с марта по июль было задержано 15 человек, им предъявили обвинения в «шпионаже в пользу российской разведки ГРУ». Подозреваемым грозит до 10 лет тюрьмы. В числе задержанных – граждане Белоруссии, России и Украины.
Задачи якобы поступали «удаленно прямо из Москвы», после их выполнения оплата поступала в криптовалютах.
Миколог рассказал, можно ли есть съедобные грибы-гиганты
Миколог Дьяков рассказал, как вырастают огромные грибы и можно ли их употреблять в пищу
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Если обратная сторона шляпки гриба-гиганта начала зеленеть, то это указывает на его старость, поэтому в еду его использовать не стоит. В остальных случаях никакой опасности для здоровья нет, рассказал газете ВЗГЛЯД ведущий специалист кафедры микологии и альгологии биологического факультета МГУ Максим Дьяков. Так он прокомментировал обнаружение грибов, которые существенно превосходят по размерам остальные грибы.
«Параметры любого организма, например, будет он большой или маленький, определяется двумя группами факторов. Первая группа – это так называемая норма реакции, которая заложена в геноме (в наследственности). Она задает параметры организма – от какого размера до какого он может быть. Вторая группа – это внешняя среда, в которой развивается организм. Факторы внешней среды могут реализовать норму реакции от самого маленького до самого большого», – рассказывает Дьяков.
Соответственно, все съедобные грибы-гиганты, найденные грибниками, получили такой размер из-за того, что в их геноме была соответствующая норма реакции, а условия, где они росли, были прекрасными. «Мне удавалось найти 40-сантиметровый белый гриб, может быть чуть меньшего размера», – делится собеседник.
Есть такие грибы совершенно не опасно, говорит специалист. Но есть особенности, на которые грибнику стоит обратить внимание. «Если такой гриб-гигант никто не съел, ни мышки, ни слизняки, ни комарики, и он молодой и чистый, то нет никаких преград – грибник может его приготовить. Опасны старые грибы, которые могут быть и маленького размера, кстати. Первый признак старения – когда начинает зеленеть геменофор (спороносный слой, который выглядит как трубочки под шляпкой гриба). Если, конечно, он только начал зеленеть, то иногда можно просто его ободрать, а мякоть съесть. А если гриб дряблый, червивый – старость гриба сразу видно, – то лучше не брать такой для еды», – отмечает Дьяков.
Кроме того, старые грибы могут содержать личинок насекомых, грибки, бактерии, а также патогенные микроорганизмы, такие как стафилококк, сальмонелла, энтерококк, протей, стрептококк, клебсиеллы, кишечную палочку. У человека, употребившего такой гриб, может развиться тяжелое инфекционное заболевание.
Ранее миколог, автор научно-популярного YouTube-канала «Охотник до грибов» Дмитрий Тихомиров рассказал в беседе с газетой ВЗГЛЯД о мерах предосторожности при покупке грибов на рынке. Так он предупредил, что за лисичку часто принимают так называемую говорушку оранжевую, в то время как белый гриб отличит даже новичок, который не разбирается в грибах.
Министр спорта назвал недопустимым отношение Исинбаевой к воинскому званию
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Отношение двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом Елены Исинбаевой к воинскому званию является недопустимым, заявил министр спорта Олег Матыцин.
Он также подчеркнул, что недопустимо так относиться к гражданской позиции и событиям, которые происходят в родной стране. По мнению Матыцина, любящий свою страну человек отрицательно относится к таким заявлениям, передает ТАСС.
В понедельник Исинбаева в своих социальных сетях сообщила, что в сентябре 2023 года возобновит работу в комиссии спортсменов МОК, поскольку организация не нашла оснований для отстранения ее от выполнения своих обязанностей. В своем блоге Исинбаева написала о том, что все ее воинские звания, полученные во время выступлений за ЦСКА, являются номинальными.
В разговоре с газетой ВЗГЛЯД сенатор Сергей Цеков и депутаты Госдумы Анатолий Вассерман и Елена Драпеко пришли к выводу, что слова Исинбаевой – не что иное, как попытка откреститься от своей Родины. Но тогда не понятно, кого она будет представлять в МОК без России.
Напомним, известные спортсмены сочли ошибкой заявление Исинбаевой. Так, четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов заявил, что воинское звание никак не может носить номинальный характер. В свою очередь двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев призвал обойтись в ситуации с Исинбаевой «без резких движений».
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