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YouTube с начала года удалил более 900 российских каналов
YouTube в первом квартале 2023 года закрыл более 900 российских каналов за поддержку спецоперации
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Американский видеохостинг YouTube за первые три месяца 2023 года закрыл более 900 российских каналов, авторы которых поддерживали российскую позицию по проведению военной спецоперации.
В первом квартале YouTube закрыл более 900 российских каналов. Большинство из них были удалены за поддержку позиции Москвы по проведению СВО и критику Киева, сообщает издание cybernews.com.
Среди лидеров по количеству заблокированных с начала года в YouTube каналов, кроме России, остается Китай. Так видеохостинг удалил также 18 тыс. каналов, подозреваемых в связях с «операциями влияния Китая».
Напомним, в апреле МИД России опубликовал доклад «О ситуации с правами человека на Украине». Согласно документу, американские IT-компании содействуют украинским экстремистам в распространении информации в Сети, а в западных СМИ все отчетливее проявляется тенденция по обелению украинских неонацистов.
С марта 2022 года YouTube активно блокирует каналы российских СМИ, госорганов, бизнес-структур и блогеров. Под ограничения попали МИА «Россия сегодня», агентство ТАСС, ВГТРК, Первый канал, РБК, РенТВ, НТВ, «Москва 24», Спас и другие медиа, каналы Госдумы, Совета Федерации, Ростеха, а также блогеров Дмитрия Пучкова, Артемия Лебедева, пранкеров Вована и Лексуса.
Пригожин: ВСУ начали контрнаступление, людей и вооружения у них много
Вооруженные силы Украины начали контрнаступление, заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
По его мнению, у ВСУ на данный момент люди и снаряды «в безлимите», передает ТАСС.
В то же время, по информации Пригожина, российские штурмовые отряды продолжают постепенно освобождать Артемовске и за сутки продвинулись в городе на 230 метров. ВСУ все еще контролируют чуть более 2,5 кв. км территории города.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что ВСУ начали атаку на Ореховском направлении в Запорожской области, идет бой на двух линиях обороны.
В США рассказали о потерях Украины перед контрнаступлением
Портал Military Watch Magazine: Ракетные удары России резко снизили шансы Украины на успех контрудара
Ракетные удары России уничтожили запасы украинской армии и резко снизили шансы на успех контрудара, считают авторы американского портала Military Watch Magazine.
В статье утверждается, что истощение украинских сил отмечается на фоне слухов о том, что конфликт близок к перелому в пользу России, передает РИА «Новости».
При этом отмечается, что потери ощутимы не только в вопросе техники, но также они отмечаются среди личного состава киевских силовиков.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил финскому изданию Yle, что идет подготовка к контрнаступлению, которое может позволить ВСУ «захватить» Крым одним маневром.
Глава МИД России Сергей Лавров объяснил, почему право на самоопределение жителей территорий, которые прежде входили в состав Украины, имеет преимущество перед сохранением территориальной целостности Украины.
Российские войска перешли под Кременной в контрнаступление
Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Марочко: Подразделения ВС России продвинулись под Кременной на 1,5 км
Подразделения Вооруженных сил РФ в ходе контрнаступления продвинулись под городом Кременная на 1,5 км и достигли территории мелового производства в Белогоровке, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Марочко заявил, что Краснолиманское направление – очень сложный участок, на котором противник из-за неблагоприятных погодных условий сконцентрировал свое внимание, но даже несмотря на это подразделения ВС России имеют довольно существенный успех в продвижении. Он сообщил, что российские военные пошли в контрнаступление, продвинулись на 1,5 км под Кременной и сейчас находятся на территории мелового производства в Белогоровке, передает ТАСС.
Марочко отметил, что сейчас там идет очень активная фаза боевых действий, даже из официальных сводок Минобороны России видно, что за последнее время на этом участке потери украинских боевиков увеличились на порядок. По его словам, потери ВСУ под Кременной в некоторой степени уже можно сопоставлять с Артемовским направлением.
Напомним, в конце апреля под Кременной был уничтожен несостоявшийся пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского, украинский журналист Александр Бондаренко, который вступил в ряды вооруженных сил Украины.
Появилось видео предположительно момента атаки беспилотника на Кремль
Опубликовано видео с моментом, предположительно, атаки украинских беспилотников на Кремль.
На кадрах видно, как БПЛА двигается над территорией Кремля, но его сбивают над крышей здания Сената.
Напомним, Кремль накануне ночью атаковали два украинских беспилотника, они были уничтожены. В Кремле назвали атаку покушением на президента и пообещали ответ.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Владимира Путина не было в Кремле в момент попытки атаки.
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Медведев заявил о необходимости физического устранения Зеленского
Медведев сравнил Зеленского с Гитлером после атаки на Кремль
Нападение на президента России Владимира Путина не оставляет для президента Украины Владимира Зеленского «никаких вариантов», заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.
Остается лишь «физическое устранение Зеленского и его клики», написал Медведев в своем Telegram-канале.
По мнению зампреда Совбеза, Зеленский не пригодится даже для подписания акта безоговорочной капитуляции, и напомнил, что глава нацистской Германии Адольф Гитлер тоже его не подписывал.
«Всегда найдется какой-нибудь сменщик типа зиц-президента адмирала [Карла] Деница», – заключил Медведев.
Каким должен быть ответ России на атаку беспилотников ВСУ на Кремль?
Напомним, на Кремль напали украинские беспилотники, их уничтожили. Кремль назвал нападение покушением на президента Владимира Путина и пообещал ответ. Позже появился ролик, в котором предположительно снят момент атаки беспилотников.
Зеленский после атаки беспилотников на Кремль решил задержаться за границей
Стало известно о планах Зеленского не возвращаться сразу на Украину из Финляндии
Президент Украины пробудет еще один день в Финляндии, но после этого не сразу поедет на Украину, заявил его пресс-секретарь Сергей Никифоров в эфире телеканала «Рада» после попытки атаки беспилотников на Кремль.
По его словам, в Финляндии будут обсуждаться конкретные шаги, которые могут приблизить Украину к членству в НАТО. Никифоров подчеркнул, что из Финляндии делегация не едет сразу на Украину, передает РИА «Новости».
Ранее Зеленский прибыл с визитом в Финляндию на саммит стран Северной Европы и Украины, ранее о поездке не сообщалось.
Напомним, депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет призвал в ответ на попытку атаки беспилотников на Кремль нанести ракетный удар по резиденции Владимира Зеленского.
Стало известно о скоплении ВСУ на передовой в Запорожской области
Рогов: ВСУ дислоцировали военных на передовой в Запорожской области
ВСУ рассредоточили силы на передовой для попытки начала контрнаступления в Запорожской области, заявил председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, украинские военные будут придерживаться тактики проведения разведки боем с целью пробить брешь в первой линии российской обороны, после чего бросить основные силы для прорыва и полномасштабного наступления, передает РИА «Новости».
Рогов отметил, что о планах ВСУ российское командование знает и ожидает удара по городу Токмак, однако заверяет, что попытка контрнаступления ВСУ может стать началом конца существования всего киевского режима.
Ранее американский правозащитник Аджаму Барака предсказал провал контрнаступления ВСУ и завершение конфликта. Накануне основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что вооруженные силы Украины начали контрнаступление.
Российские военные впервые перехватили в зоне СВО американскую управляемую бомбу JDAM
Российские средства противовоздушной обороны впервые перехватили управляемую авиационную бомбу производства Соединенных Штатов JDAM, сообщили в Минобороны России.
ПВО перехватили за сутки четыре реактивных снаряда HIMARS и одну JDAM, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
Также за этот период уничтожены 16 украинских беспилотников у поселков Подстепное (Херсонская область), Ольшаны, Сватово (ЛНР), Сергеевка, Волноваха, Васильевка (ДНР), Таволжанка (Харьковская область) и Ромашково (Сумская область).
С начала спецоперации уничтожены 416 самолетов, 230 вертолетов, 3935 беспилотников, 421 ЗРК, 8948 танков и других боевых бронированных машин, 1096 машин РСЗО, 4717 орудий полевой артиллерии и минометов.
Военный эксперт Василий Кашин в беседе с газетой ВЗГЛЯД указывал, что JDAM устанавливается на неуправляемые бомбы и позволяет превращать их в корректируемые.
Антонов назвал цинизмом и абсурдом реакцию США на атаку дронов на Кремль
Посол в США Антонов: Россия ответит на атаку Киева на Кремль, когда посчитает необходимым
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Высказывания официальных представителей администрации США об атаке беспилотников на Кремль поражают цинизмом и абсурдом, Вашингтон выгораживает киевских преступников. Россия ответит на атаку, когда посчитает необходимым, заявил посол России в американской столице Анатолий Антонов.
Дипломат подчеркнул, что заявления официальных представителей Вашингтона поражают цинизмом и абсурдом, так как в Вашингтоне не нашли возможным признать очевидное – спланированную режимом Зеленского террористическую акцию и покушение на президента России, передает РИА «Новости».
Антонов выразил уверенность, что время атаки накануне Дня Победы, Парада 9 мая, на котором планируется присутствие и иностранных гостей, было выбрано не случайно.
Российская сторона, отметил посол, надеялась, что у администрации США хватит сил и достоинства осудить атаку, но Вашингтон выгораживает киевских преступников.
Антонов назвал слова американских чиновников о том, что Киев может сам выбирать, как защищать себя, образчиком двойных стандартов, политики поощрения режима Владимира Зеленского на атаки против России. Дипломат подчеркнул, что слова бюрократов о якобы сдерживании Киева от ударов по целям за пределами своих границ – лживый фарс.
Антонов заверил, что Россия ответит на атаку, когда посчитает это необходимым, в соответствии с оценками той угрозы, которую создал Киев для российского руководства.
В среду ночью Кремль подвергся атаке украинских беспилотников. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что украинский президент Владимир Зеленский после атаки на Кремль встал в один ряд с международными террористами. В связи с атакой зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что нападение на президента России Владимира Путина не оставляет никаких вариантов, остается лишь устранить Зеленского.
На актера Панина завели дело за оправдание терроризма
На актера Панина завели дело за оправдание терроризма после высказываний о Крымском мосте
На актера Алексея Панина возбуждено уголовное дело за высказывания, оправдывающие подрыв Крымского моста, сообщил источник в правоохранительных органах.
Столичное ГСУ СК возбудило дело в отношении артиста по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма», сказал собеседник ТАСС.
Он уточнил, что речь идет о высказываниях Панина, оправдывающих теракт на Крымском мосту. По этой статье подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.
В 2021 году Панин получил вид на жительство в Испании. До этого артист называл россиян «скудоумными» и обещал покинуть ее, но возвращаться «за деньгами».
В результате теракта на Крымском мосту погибли четыре человека. ФСБ сообщала, что теракт организовал глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов.
Эксперты предположили технические параметры атаковавших Кремль БПЛА
Эксперты Рогозин и Федутинов оценили технические аспекты атаки БПЛА на Кремль
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Запуск БПЛА самолетного типа мог осуществляться как с территории Украины, так и из Подмосковья. Вместе с тем подобные БПЛА – новый тип угроз, меры противодействиям им нам еще предстоит совершенствовать. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказали эксперты в области беспилотной авиации Алексей Рогозин и Денис Федутинов. Ранее Украина попыталась нанести удар по Кремлю при помощи БПЛА.
«По имеющимся видеокадрам пока невозможно определить характеристики беспилотника, однако понятно, что это был аппарат самолетного типа со взлетной массой свыше 20–30 кг и размахом крыла три-пять метров», – сказал руководитель «Центра развития транспортных технологий» Алексей Рогозин.
«Пока неизвестно, стартовал ли беспилотник с территории Украины или, например, из Подмосковья. Оба варианта технически реализуемы, но отличаются по конструкции и себестоимости», – отметил он.
Собеседник предположил, что беспилотный самолет до определенного момента был устойчив к радиоэлектронным помехам. «Это может быть решено несколькими способами. Например, он мог быть оборудован специальной помехозащищенной навигационной антенной военного назначения, стоимость которой начинается с 10 тыс. долларов», – рассуждает эксперт.
«Менее вероятно, но также возможно, что беспилотник управлялся с расстояния в несколько километров по принципу FPV-дронов. В этом случае навигация и наведение обеспечиваются оператором вручную с помощью видеопотока, получаемого с камер беспилотника», – добавил собеседник.
«Надо понимать, что подобные барражирующие боеприпасы самолетного типа – это новый вид угроз, методы противодействия которым сейчас только вырабатываются. Российские инженеры работают над этим, но потребуется еще несколько месяцев, прежде чем мы научимся им эффективно противодействовать», – полагает Рогозин.
«Судя по опубликованным кадрам, это действительно не мультикоптер, а аппарат самолетного типа. Возможности подобных аппаратов, как мы уже неоднократно видели, вполне позволяют достигать Подмосковья, будучи запущенными с территории Украины, а иногда даже и пролетать дальше Москвы», – полагает главный редактор издания «Беспилотная авиация» Денис Федутинов.
«Вместе с тем нельзя исключать и возможности того, что аппарат мог быть запущен диверсионно-разведывательной группой непосредственно с территории России. Это, к примеру, могло бы быть сделано в пределах Московской области, что значительно повысило бы его шансы достичь центра столицы», – отметил он.
«Судя по видео, полет БПЛА велся на малой высоте для снижения возможности обнаружения и поражения. Также на видео не замечены следы внешнего кинетического воздействия на летательный аппарат», – добавил эксперт.
Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что ночью Украина пыталась нанести удар по Кремлю при помощи БПЛА, Москва расценивает это как спланированную террористическую акцию и покушение на президента России Владимира Путина. Уточняется, что на Кремль были нацелены два украинских беспилотника.
«В результате предпринятых военными и специальными службами своевременных действий с применением систем радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя», – отмечается в сообщении.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что главы государства не было в Кремле в момент попытки атаки беспилотниками. По его словам, Путин работает в подмосковной резиденции Ново-Огарево.
Он также добавил, что изменений в графике президента Владимира Путина после атаки Украины на Кремль нет. Публичные мероприятия у главы государства и ночевки в Кремле будут продолжаться. Кроме того, парад Победы 9 мая на Красной площади состоится, Путин на нем будет присутствовать, сообщил Песков.
Украинские власти заявили, что не имеют отношения к атаке. При этом сам украинский президент после атаки беспилотников на Кремль решил задержаться за границей. Он пробудет еще один день в Финляндии, но после этого не сразу поедет на Украину.
Между тем власти Москвы запретили полеты всех беспилотных летательных аппаратов над городом, кроме тех, которые необходимы для государственных нужд. Об этом сообщили в мэрии столицы.
ВС России отразили атаку ВСУ в Запорожской области
Рогов: Попытка атаки на Ореховском направлении в Запорожской области отражена
Атака украинских войск отражена на запорожской линии фронта в районе Орехова, противник с потерями отступил на исходные позиции, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, попытка разведки боем ВСУ в районе Орехова отражена, ситуация под контролем, передает РИА «Новости».
Ранее Рогов сообщил, что ВСУ начали атаку на Ореховском направлении в Запорожской области.
Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин предположил, что вооруженные силы Украины начали контрнаступление с большим количеством людей и техники.
Президенту Финляндии не перевели ответ Зеленского на вопрос о гарантиях НАТО
Президенту Финляндии Саули Ниинисте не включили перевод ответа Владимира Зеленского на вопрос о гарантиях безопасности от НАТО для Украины.
По словам Ниинисте, он не услышал перевод, так как его забыли дать, передает РИА «Новости».
Главе Финляндии не перевели ответ Зеленского об ожидания гарантий безопасности Киева от НАТО.
Ранее сообщалось, что в среду президент Украины Владимир Зеленский прибыл с необъявленным визитом в Финляндию. Там позже состоится саммит стран Северной Европы и Украины.
ВСУ начали атаку на Ореховском направлении в Запорожской области
Рогов: На Ореховском направлении в Запорожской области идет бой с начавшими атаку ВСУ
Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали в среду атаку на Ореховском направлении в Запорожской области, идет бой на двух линиях обороны, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По словам Рогова, у ВСУ в атаке задействованы бронетранспортеры и танки. Он заявил, что уже подбит один вражеский танк и один БТР. Сейчас идет бой, пока не ясно, можно ли назвать это полномасштабным наступлением, передает ТАСС.
Ранее Рогов сообщал, что на фронте в Запорожской области усилились артиллерийские дуэли, а ВСУ закончили переброску войск.
Пригожин заявил о фактическом начале наступления ВСУ
Активная фаза наступления ВСУ может начаться в ближайшие дни, считает основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
Он также указал, что, по его мнению, наступление ВСУ фактически началось. Пригожин отметил, что видна высочайшая активность вражеской авиации, а также активность по периметру и внутри нашего фронта, передает ТАСС.
Ранее военный эксперт связал диверсии на ж/д в Брянской области с подготовкой ВСУ к контрнаступлению.
Между тем издание Politico сообщило, что Киев держит в секрете детали плана весеннего контрнаступления вооруженных сил Украины (ВСУ) из-за опасений утечки информации.