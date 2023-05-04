YouTube с начала года удалил более 900 российских каналов

YouTube в первом квартале 2023 года закрыл более 900 российских каналов за поддержку спецоперации

Американский видеохостинг YouTube за первые три месяца 2023 года закрыл более 900 российских каналов, авторы которых поддерживали российскую позицию по проведению военной спецоперации.

В первом квартале YouTube закрыл более 900 российских каналов. Большинство из них были удалены за поддержку позиции Москвы по проведению СВО и критику Киева, сообщает издание cybernews.com.



Среди лидеров по количеству заблокированных с начала года в YouTube каналов, кроме России, остается Китай. Так видеохостинг удалил также 18 тыс. каналов, подозреваемых в связях с «операциями влияния Китая».

Напомним, в апреле МИД России опубликовал доклад «О ситуации с правами человека на Украине». Согласно документу, американские IT-компании содействуют украинским экстремистам в распространении информации в Сети, а в западных СМИ все отчетливее проявляется тенденция по обелению украинских неонацистов.

С марта 2022 года YouTube активно блокирует каналы российских СМИ, госорганов, бизнес-структур и блогеров. Под ограничения попали МИА «Россия сегодня», агентство ТАСС, ВГТРК, Первый канал, РБК, РенТВ, НТВ, «Москва 24», Спас и другие медиа, каналы Госдумы, Совета Федерации, Ростеха, а также блогеров Дмитрия Пучкова, Артемия Лебедева, пранкеров Вована и Лексуса.