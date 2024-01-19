YouTube заблокировал канал Михалкова «Бесогон ТВ»

YouTube заблокировал канал Никиты Михалкова «Бесогон ТВ»

Tекст: Денис Тельманов

При попытке входа на страницу Михалкова появляется сообщение, что данная страница недоступна, передает «Коммерсант».

Старые выпуски «Бесогон ТВ» также не открываются – видеохостинг пишет, что «видео более недоступно, поскольку аккаунт YouTube, связанный с этим видео, был удален».

Последний выпуск программы «Бесогон ТВ», по данным издания, был опубликован 22 декабря прошлого года.

Канал был зарегистрирован в 2011 году. С 8 марта 2014 года по 1 мая 2020 года передача «Бесогон» выходила на телеканале «Россия 24», однако после того, как телеканал убрал из сетки один из эпизодов передачи, Михалков разорвал с ним отношения. С 2019 года программа «Бесогон» начала выходить на телеканале «Спас».

Ранее Михалков отправил открытое письмо к Совету Евросоюза, где высказался против его внесения в черный список ЕС за высказывание личного мнения в своей стране.

По его словам, в 2022 году 16 выпусков передачи посмотрели 229 млн зрителей, что указывает на интерес со стороны большинства россиян к тем вопросам, которые затрагивает «Бесогон ТВ».

Михалков подчеркнул, что снимает программу на свои собственные средства, рекламодателей и цензуры в ней нет.