Михалков раскритиковал ЕС из-за попадания в черный список

|
16 января, понедельник | Последнее обновление — 10:43 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: США и Канада лишили российских дипломатов медицинского обслуживания
Разделы
Почему свидомым политикам, историкам, публицистам Украины так ненавистна память о «Молодой гвардии»? Потому что парни и девушки боролись и умерли за страну и идеалы, которые украинские националисты ненавидят.
Подробности...
Обычно ежегодный «Возмутительный прогноз» датского банка имеет элемент фантазии и сбывается только в половине случаев. Но после 2022 года даже самые оригинальные прогнозы уже не кажутся невозможными.
Подробности...
То, чего сегодня ждут регионы от столичных творцов, крайне далеко от укоренившейся психологии «чёса», когда творцы потребляют свой «бытовой райдер», отрабатывают программу, кричат в зал «мы любим вас, Чита» и уезжают с холодным сердцем и с гонораром.
Подробности...
Звезда кино и сцены СССР и Грузии Вахтанг Кикабидзе скончался в возрасте 84 лет. Он снялся в фильмах «Встреча в горах», «Не горюй!», «Мелодии Верийского квартала», «Мимино» и многих других. Был одним из самых популярных эстрадных исполнителей СССР. В числе его наиболее известных песен: "Проводы любви", "Чито-Гврито", "Бессердечная", "Обо всем не скажешь в песне", "Останься, молодость", "Вот и весь разговор", "Память", "Мои года", "Отцовская песня". С 2008 года Кикабидзе отказался от концертов в России из-за ввода российских войск в Южную Осетию и Абхазию
Подробности...
В американском Новом Орлеане завершился 71-й международный конкурс красоты «Мисс Вселенная». Обладательницей короны стала представительница США филиппинского происхождения Р’Бонни Габриэл. Представительница России Анна Линникова не смогла пройти в топ-16 конкурса
Подробности...
Народная артистка СССР Инна Чурикова умерла на 80-м году жизни. Актриса снялась более чем в 40 фильмах, в том числе в девяти лентах своего мужа Глеба Панфилова. Почти полвека проработала в Театре имени Ленинского комсомола
Подробности...
12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Подробности...
Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
|
|
Михалков раскритиковал ЕС из-за попадания в черный список
|
|
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Режиссер и председатель российского союза кинематографистов Никита Михалков отправил открытое письмо к совету Евросоюза, где высказался о внесении его в черный список ЕС, назвав ситуацию введением санкций против человека, высказывающего личное мнение в своей же стране.
Согласно письму, режиссер и актер просит не оценивать обращение как попытку «выйти из-под объявленных санкций» по той причине, что они были введены людьми, которым нет доверия. Михалков отметил лицемерие политиков ЕС, которые таким образом критикуют человека, открыто высказывает свое мнение своему народу в своей родной стране. Режиссер высмеял такой поступок «цивилизованного демократического общества», передает «Российская газета».
По словам Михалкова, за 11 лет ведения на канале «Россия-24» передачи «Бесогон» он «ни разу не поменял свою точку зрения ни по одному из ключевых вопросов». Он добавил, в прошедшем году 229 млн зрителей посмотрели 16 выпусков, и задался вопросом, неужели эта цифра не указывает на то, что абсолютное большинство россиян волнуют те вопросы, которые затронуты в передаче.
Также Михалков подчеркнул, что снимает программу на свои собственные средства, рекламодателей и цензуры в ней нет.
«Влиять на ее содержание не может никто», – заметил он.
Режиссер добавил, что введенные санкции связаны именно с программой «Бесогон», которая «своей независимостью помогает людям узнать правду». Михалков не стал скрывать, что его этот факт только радует.
В заключение письма режиссер решил поблагодарить деятелей Брюсселя за признание его деятельности, на что указывает страх ЕС перед тем, что обсуждается на передачах Михалкова.
«Рано или поздно страх выльется в международный трибунал от тех народов, которые сегодня ждут нашей победы, но не имеют ни сил, ни возможностей высказать это открыто», – резюмировал он.
Напомним, в декабре Европейский союз в официальном журнале опубликовал девятый по счету санкционный пакет против России и отдельных граждан, куда попал режиссер Никита Михалков.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому власти страны ввели санкции в отношении 119 артистов. В их числе Евгений Петросян, певица Лолита Милявская, футболист Анатолий Тимощук, а также певцы Филипп Киркоров и Дима Билан.
На Украине заговорили об отступлении из Артемовска
Washington Post: В украинских войсках рассматривают возможность отступления из Артемовска
В украинских войсках рассматривают возможность отступления из Артемовска, сообщила американская Washington Post.
Как пишет газета Washington Post, Украина столкнулась с трудностями в определении количества сил, которые нужно направить в Артемовск, потому что будет «вынуждена начать контрнаступление в ближайшие месяцы», передает РИА «Новости».
Как заявил изданию неназванный украинский командующий, ВСУ столкнулись с крупными потерями в Артемовске, а временный вывод войск спасет украинских военнослужащих.
Командующий разведбатом Юрий Скала отметил, что если станет ясно, что потери слишком велики, он поддержит решение главнокомандующего о «тактическом маневре и создании новой линии обороны».
Ранее донецкий депутат Владислав Бердичевский сказал газете ВЗГЛЯД, что в Артемовске находится не менее пяти тысяч бойцов ВСУ.
Российские военные при зачистке Соледара нашли пытавшихся скрыться солдат ВСУ
При зачистке Соледара в ДНР российские военные находят солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), пытавшихся скрыться в городе, они прячутся в технических помещениях, сообщил командир добровольческого подразделения спецназа «Троя» Владимир Новиков с позывным «Алабай».
Он рассказал, что во время зачистки города российские военные обнаруживают в технических помещениях скрытые группы украинских военных. Новиков рассказал ТАСС, что некоторые украинские военные выбирают тактику просто где-то спрятаться.
Он добавил, что на данный момент еще сложно назвать число украинских солдат, добровольно сдавшихся в плен в Соледаре.
Ранее сообщалось, что город Соледар освобожден от украинских формирований. Также очевидцы рассказали о применении ВСУ фосфорных боеприпасов по беженцам.
Скончался Вахтанг Кикабидзе
Умер грузинский актер Вахтанг Кикабидзе
Звезда кино и сцены СССР и Грузии Вахтанг Кикабидзе скончался в возрасте 84 лет, в последнее время он тяжело болел, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выразил соболезнование в связи с кончиной Вахтанга Кикабидзе.
Кикабидзе известен и любим по ролям в фильмах «Мимино», «Не горюй!», «Мелодии Верийского квартала», «ТАСС уполномочен заявить» и других.
Вахтанг Кикабидзе – народный артист Грузии, заслуженный артист Украины, лауреат многих премий.
На выборах в парламент Грузии в 2020 году он возглавил список оппозиционного «Единого национального движения» – партии экс-президента Михаила Саакашвили, к которому питал политические симпатии. Кикабидзе просил президента Украины Владимира Зеленского, с которым дружил, организовать вывоз арестованного Саакашвили на лечение из Грузии за границу.
Из-за войны-2008 Кикабидзе в последние годы отказывался выступать в России.
Минобороны заявило об успешном продвижении штурмовых отрядов к северным окраинам Артемовска
|
|
Российские военные развивали успех в направлении северных окраин города Артемовска (Бахмут) Донецкой народной республики (ДНР) и железнодорожной станции Соль, заявили в Минобороны России.
В Telegram-канале ведомства говорится, что на Донецком направлении штурмовые отряды во взаимодействии с подразделениями ВДВ при поддержке армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Южного военного округа развивали успех в направлении северных окраин города Артемовска ДНР и железнодорожной станции Соль.
Отмечается, что в ходе боевых действий за сутки уничтожено более 80 украинских военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины и три автомобиля.
В Минобороны подчеркнули, что на Купянском направлении ударами армейской авиации и артиллерии Западного военного округа нанесено поражение подразделениям 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Двуречное, Синьковка Харьковской области и Новоселовское ЛНР.
В результате огневого поражения и решительных действий подразделений Западного военного округа на данном направлении за сутки уничтожено до 50 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина и два автомобиля, указали в ведомстве.
В Минобороны добавили, что на Краснолиманском направлении огнем артиллерии соединений Центрального военного округа, ударами армейской и штурмовой авиации по скоплениям живой силы нанесено поражение подразделениям 66-й, 92-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Макеевка, Стельмаховка и Кузьмино ЛНР.
Кроме того, артиллерийскими ударами и действиями подразделений ВДВ отражена атака штурмовых групп 71-й егерской бригады ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва ЛНР. В результате нанесенного поражения противник отброшен на исходные позиции. Общие потери ВСУ на данном направлении составили более 115 военнослужащих, три боевые бронированные машины и три пикапа, подчеркнули в пресс-службе.
«На Южно-Донецком направлении артиллерийскими и мотострелковыми подразделениями Восточного военного округа, а также морской пехоты Тихоокеанского флота наносилось огневое поражение по скоплениям живой силы ВСУ в районах населенных пунктов Владимировка и Угледар ДНР. Также в районе населенного пункта Сладкое уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ. Общие потери ВСУ за сутки составили до 50 военнослужащих, три пикапа и автомобиль», – говорится в сообщении.
Накануне в Минобороны заявили, что российские военные развивали успех в направлении Соли в ДНР, ликвидированы более 70 военнослужащих, танк и пять бронемашин.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
При падении ракеты на жилой дом в Днепропетровске погибли 20 человек
Глава администрации Днепропетровской области Резниченко заявил о 20 погибших при падении ракеты на жилой дом
|
|
В результате падения ракеты на девятиэтажный жилой дом в Днепропетровске погибли по меньшей мере 20 человек, пострадали 73 жильца дома, еще 40 остаются пропавшими без вести, сообщил глава администрации Днепропетровской области Валентин Резниченко.
Он заявил, что в результате трагедии погибли 20 человек, ранения получили 73 человека, включая 14 детей, еще около 40 человек остаются пропавшими без вести. По словам мэра Днепра, из-за обстрела без электричества остался один из районов города, передает Газета.Ru.
Заместитель главы офиса Зеленского Кирилл Тимошенко добавил, что в разрушенном подъезде было 72 квартиры, где проживало до 200 человек, из которых около 50 – дети. Всего в доме проживали порядка 1,7 тыс. жителей.
В Днепре объявили трехдневный траур по погибшим.
Ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что упавшая на жилой дом в Днепропетровске (Днепре) ракета была сбита украинской системой ПВО, в результате чего был разрушен целый подъезд многоэтажки. Он уточнил, что ракета «взорвалась, когда упала».
Французский город отказался принимать от России плату за аренду мест на кладбище
Город во Франции Сент-Женевьев-де-Буа не принял от Москвы средства на возобновление аренды мест на кладбище, на котором похоронены знаменитые российские деятели, сообщила газета Monde.
Газета Monde рассказала об отказе города от средств со ссылкой на Николая Лопухина, главу комитета по уходу за русскими православными захоронениями (CESOR) на Сент-Женевьев-де-Буа.
Лопухин рассказал изданию, что кладбище пришло в запущение, Россия хотела сделать реставрацию, но из-за коронавируса и ситуации на Украине проектом больше не занимаются, передает РИА «Новости».
На кладбище похоронены писатель Иван Бунин, артист балета Рудольф Нуреев и поэтесса Зинаида Гиппиус.
Россия и Сент-Женевьев-де-Буа в 2005 году подписали соглашение, согласно которому Москва должна была оплачивать аренду мест на кладбище, на которых похоронены люди без родственников.
Ранее сообщалось, что российского дирижера Владимира Спивакова отстранили от обязанностей художественного руководителя Международного музыкального фестиваля в Кольмаре, который он возглавлял с 1989 года.
Путин оценил ход спецоперации на Украине
Путин: Динамика проведения СВО положительная, все идет согласно планам
Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» для программы «Москва. Кремль. Путин» положительно оценил динамику проведения специальной военной операции и выразил надежду на то, что российские бойцы еще неоднократно порадуют результатами своей работы.
«Динамика положительная. Все развивается в рамках плана Министерства обороны и Генштаба. И надеюсь, что наши бойцы еще не один раз порадуют нас своими результатами боевой работы», – передает ТАСС ответ Путина на вопрос журналиста Павла Зарубина.
Ранее Путин подчеркнул важность поддержки военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции.
При взрыве на складе боеприпасов в Белгородской области погибли три человека
Три человека погибли и 13 получили ранения в Белгородской области после детонации боеприпасов в здании бывшего Дома культуры, сообщил представитель экстренных служб.
Он рассказал РИА «Новости», что инцидент произошел в здании бывшего ДК в Корочанском районе. По его словам, трое погибли, еще 13 человек пострадали.
По предварительным данным, причиной ЧП стала детонация боеприпасов.
Другой источник агентства утверждает, что никто из местных жителей не пострадал. В больнице Корочанского района также сообщили, что информации о пострадавших нет.
Накануне утром, 14 января, на территории бывшего здания Дома культуры и начальной школы произошел пожар, об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Ранее двое мирных жителей пострадали при обстреле со стороны ВСУ города Шебекино Белгородской области.
Захарова: Арестович является лицом киевского режима, а не «агентом Кремля»
Захарова назвала Арестовича лицом киевского режима, а не «агентом Кремля»
|
|
Считать представителя советника руководителя офиса президента Украины Алексея Арестовича «внедренным агентом Кремля» не получится, поскольку он является «лицом киевского режима», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова в своем Telegram-канале написала, что после «сбития», а потом «не сбития» украинскими военными ракеты над жилым домом в Днепропетровске, а потом Днепре, Арестовича на Украине начинают объявлять внедренным агентом Кремля. «Нет уж, не выйдет. Он – лицо киевского режима. Зеленский – нос, а Арестович – лицо», – добавила дипломат.
Ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что упавшая на жилой дом в Днепропетровске (Днепре) ракета была сбита украинской системой ПВО, в результате чего был разрушен целый подъезд многоэтажки. Он уточнил, что ракета «взорвалась, когда упала».
Позже глава администрации Днепропетровской области Валентин Резниченко сообщил о 20 погибших при падении ракеты на жилой дом в Днепре.
Изготовлен первый боекомплект ядерных торпед «Посейдон»
Близкий к Минобороны источник: Изготовлен первый боекомплект ядерных торпед «Посейдон» для подлодки «Белгород»
Первый боекомплект ядерных суперторпед «Посейдон» для атомной подводной лодки (АПЛ) специального назначения «Белгород» изготовлен, сообщил близкий к военному ведомству источник.
По словам источника, первый боекомплект «Посейдонов» успешно изготовлен, в ближайшее время их получит подлодка «Белгород». Кроме того, по имеющимся у источника данным, успешно завершены раздельные испытания основных узлов «Посейдона», включая ядерную энергетическую установку, передает ТАСС.
В прошлый вторник стало известно, что АПЛ «Белгород» завершила серию бросковых испытаний массогабаритного макета торпеды «Посейдон».
Генсек НАТО заявил о невозможности нормализации отношений Запада с Россией
Нормализация отношений с Россией после завершения украинского конфликта исключена, заявил в интервью немецкой газете Handelsblatt генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Столтенберг уверен, что «как раньше уже не будет», передает РИА «Новости».
«Даже если на Украине замолчат пушки, не нужно ожидать, что наши отношения с Россией нормализуются», – заявил генсек.
Ранее Столтенберг заявил, что Европейский союз и НАТО должны нарастить уровень поддержки Украины.
На борту разбившегося в Непале самолета находились четверо россиян
Посольство РФ: На борту упавшего в Непале самолета были россияне
Четверо граждан России находилось на борту разбившегося в Непале турбовинтового пассажирского самолета ATR 72, сообщили в российском посольстве в Непале.
Источник заявил, что на борту самолета было 72 человека, из них четверо членов экипажа, пассажиров – 68, из них, по его данным, четыре гражданина России, передает РИА «Новости».
По его словам, посольство выясняет их судьбу.
Ранее сообщалось, что самолет, на котором было 68 пассажиров и четыре члена экипажа, потерпел крушение на взлетно-посадочной полосе международного аэропорта Покхара в Непале. Принадлежащий местной авиакомпании Yeti Airlines самолет летел в Покхару из Катманду. Позже стало известно о 32 погибших при крушении самолета в Непале.
Вышедшее с Украины судно перекрыло Босфор
Haberturk: Следовавшее с Украины судно село на мель в Босфорском проливе, он закрыт
Следовавшее с Украины судно село на мель в Босфорском проливе, он закрыт для движения, сообщили СМИ.
Как передает турецкий телеканал Haberturk, следовавшее с Украины судно село на мель у Сарыера в Босфоре, проводится спасательная операция, пролив перекрыт, передает РИА «Новости».
Напомним, в сентябре судно Briza сломалось на пути из Стамбула на Украину, из-за чего Босфор пришлось закрыть для движения других судов.
Зеленский ввел санкции против Ангелины Вовк и еще 197 деятелей
|
|
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о санкциях в отношении 198 деятелей, в список попали актер Егор Бероев, режиссер Андрей Кончаловский, продюсер Яна Рудковская.
Как сообщает РИА «Новости», под санкции также попали музыкальный критик Сергей Соседов, военный журналист Семен Пегов, телеведущая Марина Ким, писатель и блогер Дмитрий Пучков, генеральный директор Первого общественного православного телеканала «СПАС» Борис Корчевников, телеведущая Ангелина Вовк, журналист Павел Зарубин, журналистка Марина Ахмедова, телеведущая Юлия Барановская, блогер Юрий Подоляка. Также санкции были введены против украинской журналистки Дианы Панченко.
Срок применения санкций – 10 лет. Они предполагают блокирование активов, ограничение торговых операций, ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, а также другие ограничения.
Ранее Зеленский заявил, что принял решение о лишении украинского гражданства оппозиционных политиков Виктора Медведчука, Тараса Козака, Рената Кузьмина и Андрея Деркача.
В ЕП обвинили США в использовании НАТО для подчинения Европы
Депутат ЕП Уоллес: США создали НАТО для подчинения стран Европы американскому империализму
Соединенные Штаты создали НАТО для подчинения стран Европы американскому империализму и расширения американского влияния, заявил депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес.
Парламентарий выразил уверенность, что блок НАТО был сформирован Соединенными Штатами, чтобы держать страны Европы в подчинении американскому империализму, передает РИА «Новости».
При этом Уоллес выразил уверенность, что народ хочет мира и завершения прокси-войны США и Североатлантического альянса. Депутат Европарламента от Ирландии призвал политиков представлять интересы народа, а не НАТО и военно-промышленного комплекса.
Ранее президент Хорватии Зоран Миланович обвинил США и НАТО в ведении прокси-войны против России на Украине.
|
|