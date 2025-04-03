Макрон призвал бизнес Франции приостановить инвестиции в США из-за пошлин

Tекст: Валерия Городецкая

Это заявление он сделал на совещании в Елисейском дворце, где присутствовали представители правительства и руководители крупных компаний, передает ТАСС.

По словам Макрона, необходимо прекратить дальнейшие инвестиции в США до тех пор, пока ситуация с таможенными пошлинами не будет прояснена.

Напомним, президент США Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин на товары из стран ЕС, Китая, Тайваня, Южной Кореи, Японии, Индии и еще нескольких десятков стран.

Премьер-министр Британии Кир Стармер выразил намерение защищать национальные интересы Британии после введения пошлин США на британские автомобили, а исполняющий обязанности канцлера Германии Олаф Шольц заявил, что пошлины США ударят по мировой экономике и создадут проблемы для всех сторон.