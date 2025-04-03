Шольц назвал пошлины Трампа ударом по мировой экономике

Шольц заявил, что пошлины Трампа ударят по мировой экономике и приведут к потерям

Tекст: Елизавета Шишкова

На совместной пресс-конференции с королем Иордании Абдаллой II в Берлине исполняющий обязанности канцлера Германии Олаф Шольц выразил свою обеспокоенность по поводу введенных президентом США Дональдом Трампом масштабных импортных пошлин, сообщает ТАСС. По его словам, эти меры являются ошибкой и нанесут удар по глобальному торговому порядку, способствовавшему созданию благосостояния на планете.

Шольц отметил, что «вся мировая экономика будет страдать от этого необдуманного решения» и добавил, что в результате введения пошлин пострадают все участники международной торговли. «Будут только проигравшие», – подчеркнул он. В то же время Шольц указал на готовность Европейского Союза начать переговоры с США, чтобы предотвратить торговую войну, но подчеркнул, что ЕС будет защищать свои интересы и даст «сплоченный и сильный» ответ Вашингтону.

Шольц также заявил, что ЕС стремится к поддержанию стабильности в международной торговле и открыт к конструктивным обсуждениям для решения текущих разногласий. Он подчеркнул, что подобные меры могут привести к перераспределению экономических выгод и изменению глобальных торговых потоков, что в перспективе негативно отразится на всех странах.

Напомним, президент США объявил о введении новых пошлин на товары из стран ЕС, Китая, Тайваня, Южной Кореи, Японии, Индии и еще нескольких десятков стран.

Министр финансов США Скотт Бессент рекомендовал другим странам воздержаться от ответных действий на введенные Дональдом Трампом пошлины, чтобы избежать эскалации торговых споров.

Китай настоятельно призывает Соединенные Штаты исправить ошибочные действия, связанные с введением новых пошлин, и обратиться к равноправным консультациям для урегулирования торговых разногласий.