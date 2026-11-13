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Власти Германии запланировали выкуп долей в урановом концерне Urenco
Welt: Германия выкупит у RWE и E.ON доли в урановом концерне Urenco
Правительство Германии намерено приобрести у энергетических компаний RWE и E.ON их пакеты акций в предприятии по обогащению урана Urenco по геостратегическим соображениям.
Власти ФРГ планируют выкупить доли в компании по обогащению урана Urenco у энергетических концернов RWE и E.ON, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Welt.
Британская Urenco участвует в производстве реакторного топлива для оборонных целей. Акции компании поделены на три части: одной владеет Британия, второй – Нидерланды, а третья распределена между немецкими RWE и E.ON.
На территории Германии Urenco управляет предприятием по обогащению урана в городе Гронау.
Берлин намерен сохранить присутствие в ядерной сфере по геостратегическим соображениям.
В проект бюджета страны на 2027 год внесли новую статью расходов на приобретение долей в энергетических компаниях, заложив на нее 4 млрд евро.
В министерствах финансов и экономики ФРГ отказались уточнять, на что конкретно направят эти средства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, летом правительство Германии согласовало участие российской госкорпорации «Росатом» в производстве ядерного топлива на территории страны.
В июне канцелярия премьер-министра Британии сообщила о намерении поставлять Украине обогащенный уран для обеспечения работы АЭС.
В прошлом году власти Бразилии и дочерняя структура Росатома начали рассматривать возможность совместной добычи урана.