Власти Германии запланировали выкуп долей в урановом концерне Urenco

Welt: Германия выкупит у RWE и E.ON доли в урановом концерне Urenco

Tекст: Денис Тельманов

Власти ФРГ планируют выкупить доли в компании по обогащению урана Urenco у энергетических концернов RWE и E.ON, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Welt.

Британская Urenco участвует в производстве реакторного топлива для оборонных целей. Акции компании поделены на три части: одной владеет Британия, второй – Нидерланды, а третья распределена между немецкими RWE и E.ON.

На территории Германии Urenco управляет предприятием по обогащению урана в городе Гронау.

Берлин намерен сохранить присутствие в ядерной сфере по геостратегическим соображениям.

В проект бюджета страны на 2027 год внесли новую статью расходов на приобретение долей в энергетических компаниях, заложив на нее 4 млрд евро.

В министерствах финансов и экономики ФРГ отказались уточнять, на что конкретно направят эти средства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, летом правительство Германии согласовало участие российской госкорпорации «Росатом» в производстве ядерного топлива на территории страны.

В июне канцелярия премьер-министра Британии сообщила о намерении поставлять Украине обогащенный уран для обеспечения работы АЭС.

В прошлом году власти Бразилии и дочерняя структура Росатома начали рассматривать возможность совместной добычи урана.