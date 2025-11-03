Bild: Группа «Антифа» признала поджог автомобиля депутата АдГ в Гамбурге

Tекст: Мария Иванова

Группировка из движения «Антифа» взяла на себя ответственность за поджог автомобиля Бернда Баумана, одного из лидеров фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) в Бундестаге, сообщает Bild.

Заявление активистов было опубликовано на платформе Indymedia, где «Антифа» заявила, что их действия стали ответом на судебные процессы против «13 единомышленников» в Дрездене и Дюссельдорфе, а также на другие меры в отношении организации, отмечает ТАСС.

Инцидент произошел в ночь на понедельник у дома Баумана в районе Отмаршен в Гамбурге. По информации полиции, неизвестные сначала подожгли шины BMW, принадлежащей политику, после чего огонь перекинулся на три машины, стоявшие рядом.

Пожар удалось локализовать усилиями прибывших на место спасателей. В результате происшествия были повреждены четыре автомобиля. Полиция рассматривает случившееся как преднамеренный поджог, начато расследование обстоятельств произошедшего.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сопредседатель АдГ Алиса Вайдель сравнила протесты против партии «Альтернатива для Германии» с действиями нацистских штурмовиков.

По ее словам, партия АдГ набирает популярность, так как жители Германии не понимают, почему власти тратят деньги налогоплательщиков на Украину.