Вайдель сравнила протесты против АдГ в Германии с нацистскими штурмовиками

Кандидат на пост канцлера ФРГ Алиса Вайдель сравнила насилие левых активистов с действиями штурмовиков СА

Tекст: Максим Попов

Сопредседатель правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель сравнила действия левых протестующих с насилием, характерным для нацистских штурмовиков СА. Об этом она заявила в ходе партийного мероприятия в Гамбурге, сообщает РИА «Новости».

Известно, что накануне в Гамбурге на протесты против съезда АдГ вышли порядка 17,5 тыс. человек. Полиция была вынуждена перекрыть площадь перед ратушей и соседние улицы. Для пресечения попыток прорыва кордонов правоохранительные органы применили водометы.

Вайдель отметила: «Эти массовые бесчинства со стороны левых и «антифа» четко напоминают немцам, о наших темных временах: о временах тоталитаризма. В Третьем рейхе у нас были штурмовики СА, которые так же нападали на инакомыслящих. И я должна сказать: я не хочу снова жить в такие времена!», – отметила кандидат в канцлеры Германии.

Напомним, ранее в саксонском городе Риза также прошли крупные акции протеста против АдГ, где на партийном съезде Вайдель была утверждена кандидатом в канцлеры. Сообщалось, что среди протестующих нашлись те, кто приклеил руки к асфальту. Пять человек заблокировали трассу B169 более чем в километре от Ризы. Для разгона протестующих полиция применила водометы. В результате операции пострадали шесть сотрудников правоохранительных органов.

Напомним, АдГ в своей политической программе предлагает ужесточение миграционной политики и выход Германии из еврозоны и ЕС. Партия нацелена на «основанные на интересах» отношения с мировыми державами, планируя отменить экономические санкции против России и выступая за нейтралитет Украины вне НАТО и ЕС.

Согласно последнему опросу института INSA, АдГ имеет рейтинг поддержки 22%, уступая лишь блоку ХДС/ХСС. Досрочные выборы в Германии намечены на 23 февраля.