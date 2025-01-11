Протестующие против АдГ в Саксонии начали блокировать улицы

Полиция в Саксонии разогнала протестующих против съезда партии «Альтернатива для Германии»

Tекст: Мария Иванова

Как сообщает Junge Welt, в Саксонии немецкая полиция применила силу для разгона протестующих, блокировавших улицы в знак протеста против правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). Манифестанты перекрыли дорогу перед машиной сопредседателя АдГ Алисы Вайдель, что вызвало оперативную реакцию правоохранительных органов, передает РИА «Новости».

Газета Bild отметила, что среди протестующих нашлись те, кто приклеил руки к асфальту. Пять человек заблокировали трассу B169 более чем в километре от города Риза, где проходит партийный съезд АдГ. В результате полицейской операции пострадали шесть сотрудников правоохранительных органов.

Правоохранители заявили, что им удалось обеспечить как проведение акции протеста, так и прибытие участников на федеральную партийную конференцию. Ожидается, что в протесте примут участие около 10 тыс. человек, в то время как на страже порядка будут стоять около 3 тыс. полицейских.

Партия АдГ в своей политической программе предлагает ужесточение миграционной политики и выход Германии из еврозоны и ЕС. Партия также нацелена на «основанные на интересах» отношения с мировыми державами, планируя отменить экономические санкции против России и выступая за нейтралитет Украины вне НАТО и ЕС.

Ранее Олаф Шольц и Алиса Вайдель были утверждены кандидатом в канцлеры от Социал-демократической партии Германии на досрочных выборах, которые пройдут 23 февраля.

Ранее американский миллиардер Илон Маск в ходе онлайн-дискуссии с лидером партии «Альтернатива для Германии» Алисой Вайдель заявил, что лишь АдГ может спасти Германию.

Консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов увеличил отрыв от Социал-демократической партии Германии, уровень поддержки «Альтернативы для Германии» достиг максимума за почти год, свидетельствуют результаты опроса, проведенного INSA по заказу Bild.