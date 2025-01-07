ХДС/ХСС и АдГ укрепили позиции в рейтинге партий в Германии

ХДС/ХСС и «Альтернатива для Германии» укрепили позиции в рейтинге немецких партий

Tекст: Антон Антонов

Партия действующего канцлера Олафа Шольца занимает в рейтинге только третье место с 15,5% голосов (минус 1 п.п. по сравнению с опросом конца декабря). Лидируют ХДС/ХСС с 31% (показатель остался на том же уровне, что и в декабре) и АдГ с 21,5% (плюс 1 п.п.), передает ТАСС со ссылкой на Bild.

Популярность партии «зеленых» выросла на 1,5 процентных пункта, достигнув 13,5% – это лучший их результат с конца 2023 года. Также 6,5% респондентов отдали бы свои голоса за «Союз Сары Вагенкнехт – за разум и справедливость» (BSW), что на 0,5 процентных пункта меньше, чем в предыдущем опросе.

Свободная демократическая партия Германии (СвДП) и Левая партия получают всего 4% и 3% голосов соответственно, такой результат не позволит им войти в Бундестаг, если ситуация до выборов не изменится.

В опросе, который проводился с 3 по 6 января, участвовал 2001 человек.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер распустил Бундестаг после вотума недоверия Шольцу и назначил досрочные парламентские выборы на 23 февраля. Ожидается, что по итогам выборов канцлером либо станет Фридрих Мерц от ХДС/ХСС, либо останется представляющий СДПГ Олаф Шольц. Партия «Альтернатива для Германии» выдвинула кандидатом на пост канцлера Алису Вайдель. Возможные коалиции включают альянс ХДС/ХСС и СДПГ или союз ХДС/ХСС с «зелеными». ХДС/ХСС отвергает какие-либо формы сотрудничества с АдГ.