Для России было бы очень нежелательно, если бы Трампу удалось сделать территориальные претензии новым мировым трендом. Земли у нас много, богатства в ней неисчислимые, и прежде с Запада уже звучали предложения сделать Сибирь мировым достоянием.4 комментария
Президент Германии распустил Бундестаг после вотума недоверия Шольцу
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер распустил Бундестаг после вотума недоверия канцлеру Олафу Шольцу и назначил досрочные выборы на 23 февраля.
Штайнмайер объявил о роспуске Бундестага 20-го созыва и назначении новых выборов на 23 февраля следующего года. Такое решение он озвучил на пресс-конференции в Берлине, передает ТАСС.
Штайнмайер подчеркнул, что перед принятием этого решения он провел консультации с лидерами фракций всех партий, представленных в Бундестаге. Он отметил, что пришел к выводу, что ни действующее, ни потенциальное новое правительство не смогут получить большинство в текущем парламенте.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что Бундестаг на внеочередном заседании выразил недоверие канцлеру Олафу Шольцу, что приводит к возможности проведения досрочных парламентских выборов в Германии. Отмечается, что из 717 депутатов, присутствующих на заседании, поддержку Шольцу выразили 207 человек, 116 воздержались. Однако против его запроса о доверии проголосовали 394 парламентария.