Депутат ЕП Картайзер заявил о провале политики культурной отмены России

Tекст: Мария Иванова

Вклад России в мировую культуру является одним из наиболее весомых среди всех стран, заявил депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер.

«Вклад России в культуру во всех ее проявлениях относится к числу самых выдающихся проявлений творческого гения, которые когда-либо видел мир», – подчеркнул собеседник РИА «Новости».

Парламентарий добавил, что попытки изолировать Россию терпят крах. По его словам, продолжают создаваться неформальные площадки для взаимодействия, спортивные организации снимают запреты на участие атлетов, а Венецианская биеннале вновь принимает российских художников. Ранее Европейское агентство лишило биеннале двух млн евро финансирования из-за возобновления работы павильона РФ.

В этом году после четырехлетнего перерыва Россия представила в Венеции программу перформансов «Дерево укоренено в небе».

За призывы к диалогу с Москвой Картайзер регулярно подвергается критике со стороны европейских коллег. В июне Фернан Картайзер подписал совместную декларацию с российскими парламентариями на полях ПМЭФ.

В мае европейские власти обвинили Италию в неуважении ценностей Евросоюза на фоне возвращения Москвы на выставку.