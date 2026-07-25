Когда во все щели украинского общества начала проникать бандеровщина, жители Украины заглушали в себе голос национальной памяти. Они игнорировали сигналы собственной интуиции. Они отдали этому монстру своих детей.32 комментария
Евродепутат заявил о провале политики культурной отмены России
Депутат ЕП Картайзер заявил о провале политики культурной отмены России
Политика Евросоюза по запрещению всего русского демонстрирует свою неэффективность, поскольку влияние российской культуры остается одним из самых значимых в мире, заявил депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер.
Вклад России в мировую культуру является одним из наиболее весомых среди всех стран, заявил депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер.
«Вклад России в культуру во всех ее проявлениях относится к числу самых выдающихся проявлений творческого гения, которые когда-либо видел мир», – подчеркнул собеседник РИА «Новости».
Парламентарий добавил, что попытки изолировать Россию терпят крах. По его словам, продолжают создаваться неформальные площадки для взаимодействия, спортивные организации снимают запреты на участие атлетов, а Венецианская биеннале вновь принимает российских художников. Ранее Европейское агентство лишило биеннале двух млн евро финансирования из-за возобновления работы павильона РФ.
В этом году после четырехлетнего перерыва Россия представила в Венеции программу перформансов «Дерево укоренено в небе».
За призывы к диалогу с Москвой Картайзер регулярно подвергается критике со стороны европейских коллег. В июне Фернан Картайзер подписал совместную декларацию с российскими парламентариями на полях ПМЭФ.
В мае европейские власти обвинили Италию в неуважении ценностей Евросоюза на фоне возвращения Москвы на выставку.