«Пророссийский бунт» в Европарламенте душат в зародыше

Tекст: Валерия Вербинина

Обычно в таких случаях принято задавать стандартные вопросы – кто виноват и что делать – но в данной ситуации уместнее было бы спросить, в чем в принципе провинился перед Европарламентом правый депутат Фернан Картайзер из небольшого, но важного для Европы государства Люксембург. Сейчас его выставляют в европейских СМИ как человека, подрывающего политические основы Евросоюза.

Дело в том, что после того, как Картайзер принял участие в ПМЭФ, была опубликована декларация от имени Картайзера и российских парламентариев. Она касается «перспектив восстановления отношений между Европейским союзом и Российской Федерацией».

Как отметил глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, в декларации «говорится о силе парламентской дипломатии и необходимости отказа от конфронтации. В документе также подтверждается решимость углублять взаимодействие между Комитетом Государственной Думы по международным делам и членами ЕП, несмотря на препятствия со стороны институтов Евросоюза».

Среди прочего в декларации значится, что ее участники «принимают к сведению обсуждения, проводимые в Совете Европейского Союза с целью назначения переговорщика, ответственного за возобновление диалога с российскими властями. Они готовы привнести свой вклад в такую инициативу». Иными словами, речь идет не о том, что Фернан Картайзер представляет официальную позицию Европарламента, а о его собственной политической позиции.

Однако в итоге председатель Европарламента Роберта Метсола подготовила и направила письмо в парламентский комитет, который отвечает за соблюдение кодекса поведения для депутатов. В письме Метсола призвала начать расследование, чтобы определить, нарушил ли Картайзер правила европейского парламента.

«Документ содержит заявления, вызывающие серьезную озабоченность, – написала она. – Прежде всего потому, что он может создать впечатление, будто под видом парламентской дипломатии существует неформальный канал связи между Европейским парламентом и Государственной Думой Российской Федерации. Такое впечатление серьезно исказило бы позицию Европейского парламента».

Также Метсола обвиняет Картайзера в том, что он не раскрыл информацию «обо всех встречах с представителями государственных органов сторонних государств». Кроме того, все депутаты Европарламента обязаны уведомлять его председателя «о своем участии в мероприятиях, организованных другими странами, где их расходы на проезд, проживание или питание возмещаются третьей стороной».

Теперь соответствующий комитет должен обсудить, виновен ли Картайзер и если да, то насколько. Если он будет признан виновным, то

депутату могут грозить санкции – такие, как штраф или запрет представлять Европарламент за рубежом.

Сам Картайзер выразил недоумение из-за начатой против него проверки, которая выглядит более чем странно на фоне активных дискуссий о возобновлении сотрудничества между Москвой и Брюсселем. «В какой-то момент парламенту тоже придется возобновить официальный диалог с соответствующими российскими институтами», – заметил он.

СМИ Люксембурга открыто пишут, что Европарламент преследует депутата за «взгляды, которые считает пророссийскими». Сам же Картайзер настаивает, что хочет «содействовать возобновлению диалога между Европой и Россией, как это пытаются делать США».

Тем более что в реальности есть еще евродепутаты, которые хотели бы вернуться к диалогу с Россией. По словам Картайзера, «многие коллеги в частном порядке говорили мне, что хотели бы участвовать (в диалоге с Россией), но, к сожалению, вынуждены воздержаться, поскольку могут быть исключены из своих фракций, наказаны своими политическими партиями или столкнуться с другими последствиями… Если некоторые важные члены Евросовета изменят свою позицию, многие евродепутаты сразу скорректируют свою линию поведения».

Нельзя сказать, что Картайзер впервые нарывается на санкции со стороны коллег. Так, в июне прошлого года стало известно, что группа евродепутатов, именуемая «Европейской группой консерваторов и реформистов», решила исключить его из своих рядов.

Это было наказанием за предыдущую поездку в Россию (в мае 2025-го), во время которой евродепутат провел встречи с замминистра иностранных дел Александром Грушко, главой комитета Совфеда по международным делам Григорием Карасиным и председателем комитета Госдумы по международным делам Леонидом Слуцким.

Меж тем, как пишет Luxembourg Times, политик вовсе не делал секрета из своей позиции, которая так глубоко ранила мадам Метсола. Например, несколько недель назад, в мае Фернан Картайзер призвал министров иностранных дел стран ЕС договориться о начале переговоров с Россией.

«Я ожидаю, что министры поймут, что обструкционизм не подходит для того, чтобы заменить разумную и ответственную политику, – заявил депутат. –

Европа не может и дальше оставаться единственным важным игроком в мире, который не имеет политических контактов с Россией. Такая позиция является ребяческой, контрпродуктивной и, откровенно говоря, абсурдной».

Одновременно депутат открыто пригласил своих коллег присоединиться к нему в его поездке в Петербург, заявив, что намерен приглашать их на подобные встречи и впредь, «так как здесь абсолютно нечего скрывать».

Между тем, позиция депутата не является сколько-нибудь экстремистской даже с точки зрения руководителей европейских государств - по крайней мере, если судить по их заявлениям о возможностях контактов с Москвой. О необходимости диалога с Россией говорит президент Финляндии Александр Стубб и бельгийский премьер Барт де Вевер, весной в Россию приезжал официальный представитель Франции.

В целом, как говорит глава МИД России Сергей Лавров, ряд европейских лидеров «появляются здесь (в Москве) и «подпольно» контактируют». Иначе говоря,

депутат Картайзер не делает и не требует ничего такого, чего бы не требовали и не делали многие другие европейские политики.

Даже в масштабах такого небольшого государства, как Люксембург, позиция евродепутата не является уникальной. Так, министр иностранных дел этой страны Ксавье Беттель уже говорил о необходимости диалога с российскими властями. «Я думаю, что, если мы не будем говорить друг с другом, мы никогда не добьемся прогресса», – заявлял он в феврале этого года.

Почему же его позиция и поездка в Санкт-Петербург вызвала столь агрессивную реакцию руководства Европарламента? Похоже, все дело только в том, что депутат является воплощением реальной демократии - смеет иметь собственное мнение. Причем не какое-то там «пророссийское», а просто мнение о том, что участникам международного сообщества следует общаться друг с другом - даже при разногласиях, для собственной на то пользы.

Если допустить такую возможность для одного депутата, то за ним потянутся и другие - и вся агрессивная антироссийская позиция Евросоюза окажется под вопросом. Точнее говоря, станет очевидным, насколько она искусственна и раздута. В таком случае депутат действительно устраивает бунт на еврокорабле, подрывает политические основы Евросоюза - если считать этими основами диктатуру брюссельской евробюрократии и русофобских элит.