Ельцин был готов на крайние меры: запретить КПРФ, распустить Думу, ввести чрезвычайное положение, наконец, перенести выборы на 1998 год. И все же штаб Ельцина вызов принял. Ровно 30 лет назад, 16 июня 1996 года, состоялся первый тур выборов президента России.22 комментария
Евродепутат пожаловался на тайное расследование из-за поездки на ПМЭФ
Евродепутат Картайзер пожаловался на тайное расследование из-за поездки на ПМЭФ
Представитель Люксембурга в европейском парламенте выразил возмущение тем, что администрация не уведомила его о начале официальной проверки после посещения экономического форума в Петербурге.
О начале разбирательств Фернан Картайзер узнал от журналистов, передает РИА «Новости».
Накануне издание Politico сообщило, что Европарламент планирует начать проверку в отношении политика из-за его поездки в Россию и подписания совместной декларации с представителями Госдумы. Председатель институции Роберта Метсола уже направила соответствующий запрос в надзорный орган.
«Во-первых, должен выразить свое удивление тем, что администрация парламента не проинформировала меня об этом письме. Странно и тревожно, что меня несколько раз просили дать комментарии представители прессы, тогда как у меня не было возможности сначала ознакомиться с самим письмом», – заявил Картайзер.
По словам парламентария, он смог прочитать документ лишь спустя 12 часов после первого обращения прессы. Само письмо политик получил по неофициальным каналам.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Европарламента Роберта Метсола инициировала проверку люксембургского депутата Фернанда Картейзера из-за его поездок в Москву.
Месяцем ранее литовский парламентарий Пятрас Ауштрявичюс донес на коллегу из-за рассылки приглашений на Петербургский международный экономический форум.
На полях этого мероприятия политик признал огромный ущерб европейской экономике от антироссийских санкций.