Эксперты выявили популярные в 2026 году тренды кибермошенничества

Эксперты выявили популярные тренды кибермошенничества

Tекст: Катерина Туманова

«Среди заметных трендов 2026 года – поддельные домовые чаты в Telegram, использование темы биометрии и первые случаи применения дипфейков», – приводит ТАСС выдержку из отчета.

Преступники имитируют общение соседей, предлагая проголосовать за благоустройство или получить новые ключи от домофона, чтобы выманить коды из SMS или заставить перейти по вредоносной ссылке.

Тему биометрии аферисты используют для телефонных звонков под предлогом защиты данных.

При этом эксперты подчеркивают, что массового применения технологий подделки голоса и видео в мошеннических схемах на территории страны пока не зафиксировано.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сенатор Шейкин раскрыл схему обмана россиян в домовых чатах. Эксперт Храпунова назвала популярные схемы мошенничества в сфере ЖКХ. Аферисты стали рассылать опасные вирусы под видом соседских видео. Прокуратура Подмосковья сообщила о схеме обмана через домовые чаты.