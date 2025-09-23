Необходим сильный бундесвер для эффективного сдерживания и обороны, говорит германский канцлер Мерц. Так мы все это проходили. Ну, не мы, конечно, а наши деды-отцы. Хотя все мы, русские люди разных поколений, не понимаем одного – почему немцам вообще после того, что они натворили, позволили снова брать в руки оружие.8 комментариев
ОСК показала унифицированную платформу строительства судов типа «река-море»
В Петербурге презентовали первую российскую платформу для серийного производства универсальных сухогрузов, контейнеровозов и танкеров класса РС R2.
Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) представила первую в России унифицированную платформу для строительства судов типа «река-море» на выставке «Нева-2025», передает АО ОСК. Платформа № 1 спроектирована блоком инжиниринга ОСК и бюро «Вымпел» для серийного производства универсальных судов – сухогрузов, контейнеровозов и танкеров класса РС R2.
Все три типа судов будут строиться по единой модульной системе: шесть унифицированных блоков корпуса позволят снизить количество уникальных компонентов на 20%. Движительно-рулевой комплекс, дизель-генераторы, энергетическая установка и общесудовое оборудование будут одинаковыми для разных типов судов, отличия предусмотрены только в количестве генераторов и компоновке жилых и служебных помещений.
Упрощение конструкции позволит снизить затраты на производство и обслуживание, ускорить сроки строительства и повысить стандартизацию отрасли. В компании отметили, что платформенные решения соответствуют современным экологическим стандартам по выбросам CO2 и энергоэффективности, сохраняя эксплуатационные характеристики современных судов.