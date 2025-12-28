Полностью искоренить коррупцию невозможно. Наилучшим решением является не кристально честный человек на должности, а такая управленческая система, в которую борьба с коррупцией заложена по умолчанию и не зависит от руководящих указаний.7 комментариев
Лукашенко сообщил о нормальном самочувствии после падения на лед
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил, что после падения на лед во время хоккейного матча чувствует себя хорошо, несмотря на растяжение мышц спины.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что чувствует себя хорошо после падения на лед во время хоккейного матча, передает RT. Глава государства прокомментировал свой инцидент с юмором. «Обычная рабочая ситуация: бей своих, чтобы чужие боялись. Все в порядке. Чувствую себя хорошо, если не считать растяжения мышц спины», – заявил Лукашенко.
Политик подчеркнул, что несмотря на небольшое повреждение спины, его самочувствие не вызывает опасений. Он также сообщил, что не собирается отказываться от участия в хоккейных матчах и уже начал подготовку к следующей игре.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во время хоккейного матча на льду «Олимпик-Арены» в Минске Александра Лукашенко сбили с ног.