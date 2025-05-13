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В России утвердили перечень запрещенных к содержанию животных
Правительство утвердило перечень запрещенных к содержанию животных
С 1 сентября 2025 года вступит в силу новый список, запрещающий содержание свыше 120 разновидностей диких животных, включая крупных хищников и ядовитых змей, паукообразных, а также некоторых видов рыб и полипов.
Правительство России утвердило перечень запрещенных к содержанию животных. Документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин, и его текст опубликован на официальном портале правовой информации. В документе перечислены восемь основных категорий: пресмыкающиеся, земноводные, паукообразные, млекопитающие, птицы, хрящевые и костные рыбы, коралловые полипы – всего более 120 разновидностей, передает РИА «Новости».
В списке оказались различные виды змей, включая кобр, мамб и питонов длиной свыше четырех метров, а также каймановые черепахи с размером карапакса более 30 сантиметров. Ограничения затронули скорпионов, пауков, парнокопытных, приматов, а также крупных хищных млекопитающих – львов, тигров, леопардов, ягуаров, снежных барсов, ирбисов, пум, рысей и волков.
Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 сентября 2025 года и действует до 1 сентября 2031 года, следует из документа.
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Газета ВЗГЛЯД писала, что в России действуют новые правила выгула собак.