  • Новость часаДмитриев: Россия выиграет суд против ЕС и вернет активы
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Как Европа будет воевать с Россией, если будет
    15 декабря 2025, 11:42 Мнение

    Как Европа будет воевать с Россией, если будет

    По Европе бродит призрак войны с Россией, и даже называется время ее начала – 2030 год. Но что может измениться к этому времени? Во-первых, французы и англичане могут попытаться обзавестись тактическим ядерным оружием, чтобы попытаться реализовать сомнительную идею «ограниченной ядерной войны».

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский

    военный эксперт

    Европейская экономика уткнулась в тупик «устойчивости»
    Названа сумма иска Банка России к Euroclear
    Каллас пожаловалась на «растущие трудности» с изъятием активов России
    Умер народный артист России Левон Оганезов

    Президент Чехии Петр Павел сказал, что победа России на Украине будет означать стратегическое поражение для всего «цивилизованного мира». А глава Венгрии Виктор Орбан заявляет еще прямее: европейские лидеры приняли решение о войне с Россией к 2030 году. Многие европейские лидеры прямо называют нашу страну главным врагом, а на военных учениях обходятся без обычного в таких случаях легендирования.

    Европа проводит милитаризацию собственной жизни: наращивает армии, готовит обязательный призыв, строит бомбоубежища и коммуникации к будущему фронту, создает запасы оружия и боеприпасов, готовит население к действиям в условиях ядерного поражения. И это не случайно. Владимир Путин в который раз заявил, что мы не собирались и не собираемся нападать на страны ЕС, но готовы ответить на агрессию в любой момент. Он предупредил, что никаких бережных «хирургических операций» Европе ждать не приходится – ее нападение приведет к тому, что очень скоро «договариваться будет не с кем».

    Тем самым фактически обнуляется столь популярная сегодня на Западе концепция «варить лягушку в холодной воде», предполагающая постепенную эскалацию, при которой противник пропускает момент для сокрушительного ответа и спохватывается, когда уже «сварен». Но Москва дает понять, что ничего этого не будет – первая серьезная провокация, и все европейские приготовления со всеобщей мобилизацией, созданием евротанка и строительством рокадных дорог окажутся бессмысленными – никто не будет воевать с ними на земле.

    Впрочем, в Европе, несмотря на вполне конкретные слова президента России, все же пытаются себя убедить: русские этого не сделают. И дело тут не в знаменитой фразе Бжезинского: «Россия может иметь сколько угодно ядерных чемоданчиков и ядерных кнопок, но поскольку 500 млрд долларов российской элиты лежат в наших банках, вы еще разберитесь: это ваша элита или уже наша? Я не вижу ни одной ситуации, при которой Россия воспользуется своим ядерным потенциалом». ЕС сам, не от большого ума, лишил российских элитариев «тихой гавани» на Западе, конфискуя и арестовывая их активы, тем самым устранив препятствие, о котором говорил американский политолог.

    И если все больше европейских обывателей отравлены ядом русофобии, то принимающие решения люди знают, что не русские выжгли Кельн, Гамбург и Дрезден, и им трудно представить, что потомки великодушных победителей так сразу возьмут и сотрут «цветущий сад» ЕС с карты мира.

    Ни СССР, ни Россия не склонны рассказывать о том, по каким городам и объектам вероятного противника они намерены нанести удар, поэтому оппонентам приходится самим выдумывать перспективный сценарий будущей катастрофы. И ни в одном из вариантов ядерного конфликта с Россией европейские эксперты не допускают того, что наша страна с ходу уничтожит ЕС. Они выстраивают варианты с предварительными «обезоруживающими ударами», вроде тех, что планировали стратеги НАТО. Согласно этим выкладкам, ВС РФ наносят «предупредительный» удар тактическим ядерным оружием по важным, но малолюдным объектам, и требуют от Европы капитуляции.

    Так, например, в 2024 году Financial Times со ссылкой на некие секретные документы заявила, что Россия нанесет удар только по 32 целям в Европе и почему-то только силами Северного флота. Ракеты с ядерными боеголовками, по сведениям британского издания, прилетят по морским базам, радарным площадкам, пунктам постоянной дислокации спецназа Норвегии и Германии, верфям подводных лодок в Англии и некоторым французским портам. Другие представленные сценарии, на основе предположений западных экспертов или «слитых секретных планов», также говорят о «предупредительном» ударе ТЯО.

    Если предположить, что ядерный конфликт в Старом Свете действительно будет развиваться поэтапно, то любопытно, каким может быть ответ европейцев, особенно с учетом того, что сегодня США вполне отчетливо дают понять, что не собираются ввязываться в военный конфликт, который намерены развязать страны ЕС и Британия.

    В связи с этим у Европы всего два варианта реагирования: сразу же капитулировать или нанести ядерный удар, переводя конфликт на максимальный уровень эскалации. Дело в том, что Франция и Великобритания не имеют тактического ядерного оружия для симметричного ответа. Ядерная боеголовка французской крылатой ракеты воздушного базирования ASMP-A (в распоряжении ВС Франции 60 единиц) мощностью от 150 до 300 кт самими французами объявлена «субстратегической», но нашими военными рассматривается, как боеприпас вполне стратегического уровня. Так что ответ ядерных сил Британии и Франции на гипотетический тактический удар России будет означать перевод конфликта на стратегический уровень и гарантированное уничтожение Европы. «Удержание конфликта на тактическом уровне» – невозможно.

    Президент Франции Макрон в октябре 2020 года заявил, что «ядерные силы Франции способны нанести абсолютно неприемлемый ущерб центрам силы любого государства: его политическим, экономическим и военным нервным центрам». Конечно, любой урон, нанесенный ядерным оружием, неприемлем. Но РВСН России способны полностью уничтожить весь европейский фланг НАТО. А две ядерные державы Европы – Британия и Франция – Россию не смогут уничтожить ни при каких обстоятельствах. Их совокупный арсенал насчитывает 515 боеголовок – они точно не смогут разрушить Россию.

    Может быть, европейцы просто собираются ударить первыми, разом все и решив? Согласно своей ядерной доктрине, Франция допускает применение ядерного оружия первой для «восстановления сдерживания». Но даже превентивный удар не дает Европе шансов выжить. Определенную часть их ракет перехватит российская ПРО, и в любом случае отработает система «Периметр».

    Осознание этого тупика и заставляет европейских лидеров откладывать начало войны на 2028–2030 годы. Но что может измениться к этому времени? Во-первых, французы и англичане могут попытаться обзавестись тактическим ядерным оружием, чтобы попытаться реализовать сомнительную идею «ограниченной ядерной войны».

    О такой возможности на прошедшей в ноябре Берлинской конференции по безопасности заявил председатель совета директоров Airbus Рене Оберман, призвавший обзавестись тактическим ядерным оружием, которое стало бы «мощным сигналом сдерживания» России. «Германия, Франция, Великобритания и другие заинтересованные государства – члены ЕС должны договориться о единой поэтапной программе ядерного сдерживания, включая в первую очередь тактический уровень. Я думаю, это станет весомым признаком сдерживания», – утверждал Оберман, сетуя, что «единой европейской доктрины сдерживания или реагирования на ограниченный ядерный удар не существует».

    Но, пожалуй, главное при выставлении дедлайна новой войны – это надежда, что после ухода Трампа в нее удастся втянуть США. Этот план не менее авантюрный, чем идея «ограниченной ядерной войны». Дело в том, что стремление локализовать возможную войну с Россией в пределах Европы возникло у Вашингтона задолго до Трампа. А именно – 2 мая 1983 года, когда командно-штабная игра «Гордый пророк» убедила Рональда Рейгана в том, что даже самые «щадящие» варианты ядерного конфликта США и СССР приводили к фактическому уничтожению всего Северного полушария. В то же время по результатам игры конфликт, ограниченный рамками Старого Света, приводил к гибели всего Европейского фланга НАТО и части СССР.

    Все последующие лидеры США даже не рассматривали возможность прямой войны с СССР и Россией. С того момента, как Россия стала возрождаться после 1990-х, в Вашингтоне стала популярной идея делегировать ее «сдерживание» европейским союзникам. Тем более что РВСН России получили такое вооружение, которому никто сегодня не в состоянии противостоять. Так что предположить, что США вступят в ядерный конфликт, развязанный британцами и французами, крайне сложно. Вашингтон сможет разве что «отомстить за них» – причем ценой собственной гибели.

    Единственным реалистичным вариантом войны Европы против России, позволяющим избежать моментальной гибели, остается только прокси-конфликт в украинском варианте, но проблема в том, кто пока никто из восточноевропейских стран не готов занять место заканчивающихся украинцев. Но эскалационные игры тем и опасны, что легко выходят из-под контроля и начинают развиваться не по сценарию.

    Другие материалы автора

    Главное
    Украина отвергла предложение Трампа о создании демилитаризованной зоны в Донбассе
    Польша пообещала передать Украине до восьми МиГ-29
    Франция предложила отложить голосование по соглашению с МЕРКОСУР
    Пассажирский самолет едва не столкнулся в небе с заправщиком ВВС США
    Володин заявил о неотвратимости наказания для «сбежавших предателей»
    Режиссер Роб Райнер с супругой найдены убитыми в Лос-Анджелесе
    В Петербурге девятиклассник во время контрольной ранил ножом учительницу

    Падение авторитета доллара продолжится в 2026 году

    Уходящий 2025 год стал для американского доллара провальным. Он упал по отношению ко всем основным валютам, даже японской иене. Его индекс показал самое значительное годовое снижение за девять лет. И хотя к концу года доллар немного стабилизировался, в 2026 году его ждет очередная девальвация. К чему приведет падение курса и авторитета доллара? Подробности

    Перейти в раздел

    Прощание Европы с Америкой причинило боль Мерцу

    Германию ждет сложное принятие новых реалий международной ситуации. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что эпоха Pax Americana («Американского мира») для Европы подошла к концу. По словам канцлера, это требует значительного пересмотра европейской и немецкой политики. Эксперты отмечают: процесс окажется тяжелым для Берлина, поскольку страна долгое время опиралась на интересы трансатлантического сообщества. Подробности

    Перейти в раздел

    Оценка декабристов в России будет зависеть от Украины

    Ровно 200 лет назад началось восстание декабристов на Сенатской площади. В преддверии юбилея министр юстиции РФ Константин Чуйченко осудил попытку переворота и заявил, что «лучше бы декабристы не будили Герцена», однако отказался считать их иностранными агентами. Кто же они тогда? Подробности

    Перейти в раздел

    Европейская экономика уткнулась в тупик «устойчивости»

    Рейтинги руководителей ведущих стран ЕС – Германии и Франции – продемонстрировали в 2025 году рекорды падения. Это стало прямым следствием системного экономического кризиса, который переживают не только эти два государства, но и в целом Евросоюз. В чем причина этих процессов и показатели каких стран позволяют Европе в целом пока еще не свалиться в рецессию окончательно? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Любая власть Британии будет русофобской

      Лидер британской Партии реформ Найджел Фарадж перешел на сторону русофобов и теперь угрожает России, как обычный британский политик. В частности, он назвал американские условия мира для Украины неприемлемыми. Фараджа подменили?

    • Зеленский спрячется от Трампа за народ

      Владимир Зеленский заявил, что вопрос о передаче России пока еще контролируемых ВСУ территорий можно решить только на референдуме, поскольку этого требует конституция Украины. Второй вопрос, по которому он отверг любые компромиссы с Москвой, это принадлежность Запорожской АЭС. На что он рассчитывает?

    • Европа приняла плохое решение по деньгам России

      Евросоюз отменил принцип единогласия для того, чтобы бессрочно заморозить российские активы в ЕС и использовать их для выдачи репарационного кредита Украине. В тот же день Центробанк России обратился в суд. Чего ждать?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Заявление на отпуск в 2025 году: правила оформления, образец

      Проведение отпуска требует заботы не только об организации отдыха, но и о документальном оформлении вашего отсутствия на работе. Как законодательно регулируется оплачиваемый ежегодный отпуск и как правильно подать и оформить соответствующее заявление?

    • Новогодние направления 2026 года: популярные маршруты по России и за рубежом

      Длительные новогодние каникулы ожидают россиян в сезон 2025/2026 годов. Рассказываем, в какие города России и иностранные государства можно отправиться в это время самым простым и дешевым способом (в том числе в случае зарубежных поездок без виз) и чем более всего примечательны эти направления.

    • Как узнать свой номер телефона: шесть пошаговых инструкций

      Владельцы новых сим-карт и пользователи нескольких устройств иногда сталкиваются с необходимостью уточнения собственных контактных данных. Мы подготовили подробный гид по шести основным способам уточнения контактных данных, актуальный для пользователей всех федеральных операторов связи в 2025 году.

    Перейти в раздел

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации