Как Европа будет воевать с Россией, если будет

Президент Чехии Петр Павел сказал, что победа России на Украине будет означать стратегическое поражение для всего «цивилизованного мира». А глава Венгрии Виктор Орбан заявляет еще прямее: европейские лидеры приняли решение о войне с Россией к 2030 году. Многие европейские лидеры прямо называют нашу страну главным врагом, а на военных учениях обходятся без обычного в таких случаях легендирования.

Европа проводит милитаризацию собственной жизни: наращивает армии, готовит обязательный призыв, строит бомбоубежища и коммуникации к будущему фронту, создает запасы оружия и боеприпасов, готовит население к действиям в условиях ядерного поражения. И это не случайно. Владимир Путин в который раз заявил, что мы не собирались и не собираемся нападать на страны ЕС, но готовы ответить на агрессию в любой момент. Он предупредил, что никаких бережных «хирургических операций» Европе ждать не приходится – ее нападение приведет к тому, что очень скоро «договариваться будет не с кем».

Тем самым фактически обнуляется столь популярная сегодня на Западе концепция «варить лягушку в холодной воде», предполагающая постепенную эскалацию, при которой противник пропускает момент для сокрушительного ответа и спохватывается, когда уже «сварен». Но Москва дает понять, что ничего этого не будет – первая серьезная провокация, и все европейские приготовления со всеобщей мобилизацией, созданием евротанка и строительством рокадных дорог окажутся бессмысленными – никто не будет воевать с ними на земле.

Впрочем, в Европе, несмотря на вполне конкретные слова президента России, все же пытаются себя убедить: русские этого не сделают. И дело тут не в знаменитой фразе Бжезинского: «Россия может иметь сколько угодно ядерных чемоданчиков и ядерных кнопок, но поскольку 500 млрд долларов российской элиты лежат в наших банках, вы еще разберитесь: это ваша элита или уже наша? Я не вижу ни одной ситуации, при которой Россия воспользуется своим ядерным потенциалом». ЕС сам, не от большого ума, лишил российских элитариев «тихой гавани» на Западе, конфискуя и арестовывая их активы, тем самым устранив препятствие, о котором говорил американский политолог.

И если все больше европейских обывателей отравлены ядом русофобии, то принимающие решения люди знают, что не русские выжгли Кельн, Гамбург и Дрезден, и им трудно представить, что потомки великодушных победителей так сразу возьмут и сотрут «цветущий сад» ЕС с карты мира.

Ни СССР, ни Россия не склонны рассказывать о том, по каким городам и объектам вероятного противника они намерены нанести удар, поэтому оппонентам приходится самим выдумывать перспективный сценарий будущей катастрофы. И ни в одном из вариантов ядерного конфликта с Россией европейские эксперты не допускают того, что наша страна с ходу уничтожит ЕС. Они выстраивают варианты с предварительными «обезоруживающими ударами», вроде тех, что планировали стратеги НАТО. Согласно этим выкладкам, ВС РФ наносят «предупредительный» удар тактическим ядерным оружием по важным, но малолюдным объектам, и требуют от Европы капитуляции.

Так, например, в 2024 году Financial Times со ссылкой на некие секретные документы заявила, что Россия нанесет удар только по 32 целям в Европе и почему-то только силами Северного флота. Ракеты с ядерными боеголовками, по сведениям британского издания, прилетят по морским базам, радарным площадкам, пунктам постоянной дислокации спецназа Норвегии и Германии, верфям подводных лодок в Англии и некоторым французским портам. Другие представленные сценарии, на основе предположений западных экспертов или «слитых секретных планов», также говорят о «предупредительном» ударе ТЯО.

Если предположить, что ядерный конфликт в Старом Свете действительно будет развиваться поэтапно, то любопытно, каким может быть ответ европейцев, особенно с учетом того, что сегодня США вполне отчетливо дают понять, что не собираются ввязываться в военный конфликт, который намерены развязать страны ЕС и Британия.

В связи с этим у Европы всего два варианта реагирования: сразу же капитулировать или нанести ядерный удар, переводя конфликт на максимальный уровень эскалации. Дело в том, что Франция и Великобритания не имеют тактического ядерного оружия для симметричного ответа. Ядерная боеголовка французской крылатой ракеты воздушного базирования ASMP-A (в распоряжении ВС Франции 60 единиц) мощностью от 150 до 300 кт самими французами объявлена «субстратегической», но нашими военными рассматривается, как боеприпас вполне стратегического уровня. Так что ответ ядерных сил Британии и Франции на гипотетический тактический удар России будет означать перевод конфликта на стратегический уровень и гарантированное уничтожение Европы. «Удержание конфликта на тактическом уровне» – невозможно.

Президент Франции Макрон в октябре 2020 года заявил, что «ядерные силы Франции способны нанести абсолютно неприемлемый ущерб центрам силы любого государства: его политическим, экономическим и военным нервным центрам». Конечно, любой урон, нанесенный ядерным оружием, неприемлем. Но РВСН России способны полностью уничтожить весь европейский фланг НАТО. А две ядерные державы Европы – Британия и Франция – Россию не смогут уничтожить ни при каких обстоятельствах. Их совокупный арсенал насчитывает 515 боеголовок – они точно не смогут разрушить Россию.

Может быть, европейцы просто собираются ударить первыми, разом все и решив? Согласно своей ядерной доктрине, Франция допускает применение ядерного оружия первой для «восстановления сдерживания». Но даже превентивный удар не дает Европе шансов выжить. Определенную часть их ракет перехватит российская ПРО, и в любом случае отработает система «Периметр».

Осознание этого тупика и заставляет европейских лидеров откладывать начало войны на 2028–2030 годы. Но что может измениться к этому времени? Во-первых, французы и англичане могут попытаться обзавестись тактическим ядерным оружием, чтобы попытаться реализовать сомнительную идею «ограниченной ядерной войны».

О такой возможности на прошедшей в ноябре Берлинской конференции по безопасности заявил председатель совета директоров Airbus Рене Оберман, призвавший обзавестись тактическим ядерным оружием, которое стало бы «мощным сигналом сдерживания» России. «Германия, Франция, Великобритания и другие заинтересованные государства – члены ЕС должны договориться о единой поэтапной программе ядерного сдерживания, включая в первую очередь тактический уровень. Я думаю, это станет весомым признаком сдерживания», – утверждал Оберман, сетуя, что «единой европейской доктрины сдерживания или реагирования на ограниченный ядерный удар не существует».

Но, пожалуй, главное при выставлении дедлайна новой войны – это надежда, что после ухода Трампа в нее удастся втянуть США. Этот план не менее авантюрный, чем идея «ограниченной ядерной войны». Дело в том, что стремление локализовать возможную войну с Россией в пределах Европы возникло у Вашингтона задолго до Трампа. А именно – 2 мая 1983 года, когда командно-штабная игра «Гордый пророк» убедила Рональда Рейгана в том, что даже самые «щадящие» варианты ядерного конфликта США и СССР приводили к фактическому уничтожению всего Северного полушария. В то же время по результатам игры конфликт, ограниченный рамками Старого Света, приводил к гибели всего Европейского фланга НАТО и части СССР.

Все последующие лидеры США даже не рассматривали возможность прямой войны с СССР и Россией. С того момента, как Россия стала возрождаться после 1990-х, в Вашингтоне стала популярной идея делегировать ее «сдерживание» европейским союзникам. Тем более что РВСН России получили такое вооружение, которому никто сегодня не в состоянии противостоять. Так что предположить, что США вступят в ядерный конфликт, развязанный британцами и французами, крайне сложно. Вашингтон сможет разве что «отомстить за них» – причем ценой собственной гибели.

Единственным реалистичным вариантом войны Европы против России, позволяющим избежать моментальной гибели, остается только прокси-конфликт в украинском варианте, но проблема в том, кто пока никто из восточноевропейских стран не готов занять место заканчивающихся украинцев. Но эскалационные игры тем и опасны, что легко выходят из-под контроля и начинают развиваться не по сценарию.