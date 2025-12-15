Мишустин осмотрел мастерские Центра подготовки для машиностроения

Мишустину показали мастерские и станки Центра подготовки кадров машиностроения

Tекст: Вера Басилая

Премьер-министр России Михаил Мишустин 15 декабря посетил Центр практической подготовки для машиностроения на базе особой экономической зоны «Технополис Москва», передает ТАСС.

Его сопровождали мэр столицы Сергей Собянин, министры Антон Алиханов и Сергей Кравцов, а также заместители мэра. В ходе визита Мишустин ознакомился с производственными мастерскими и работой центра.

Главе правительства показали проекты студентов: от изготовления простых деталей до готовых изделий, востребованных на реальных предприятиях. Экскурсия включала демонстрацию лентопильных станков, двух пространств с токарно-фрезерными станками производства Вятского завода, а также участков для шлифовки и доведения деталей до совершенства.

В завершение визита Мишустин поздравил студентов с открытием центра и отметил важность таких инициатив.

«Когда говорят среднее образование, я с этим не согласен, специальное профессиональное образование – это, собственно, то, что у вас есть. И оно ничуть не хуже высшего образования. Во всяком случае, это базовые нужные специальности», – сказал премьер-министр.

Он подчеркнул высокую потребность Москвы в квалифицированных кадрах для сотен промышленных предприятий.

Центр практической подготовки нацелен на ежегодное обучение более 1,5 тыс. человек с упором на практические занятия – около 65% времени студенты проводят за отработкой навыков на современном оборудовании. К обучению привлекаются 16 опытных мастеров и шесть действующих сотрудников ведущих предприятий-резидентов ОЭЗ «Технополис Москва».

В новом учебном году на базе центра начнут учиться студенты шести колледжей по основным специальностям машиностроения, включая технологию машиностроения, работу на металлообрабатывающих станках, монтаж и обслуживание промышленного оборудования. Для занятий оборудованы пять мастерских с 69 современными станками и три лаборатории, что обеспечивает высокий уровень профессиональной подготовки.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил о необходимости активнее продвигать инженерные и рабочие специальности.

