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Мишустин объявил о запуске восьми нацпроектов для технологического лидерства
Премьер-министр Михаил Мишустин на федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые» сообщил о старте восьми национальных проектов, ориентированных на технологическое развитие страны, в том числе внедрение отечественных разработок и снижение зависимости от импорта.
Правительство с начала года запустило 19 новых национальных проектов, восемь из которых направлены на обеспечение технологического лидерства, передает ТАСС. По словам Мишустина, еще один проект по развитию биоэкономики планируется к запуску в ближайшее время.
Мишустин отметил, что новые нацпроекты включают меры по укреплению промышленной базы, увеличению выпуска наукоемкой продукции и ускоренному внедрению российских разработок. Он подчеркнул, что такие шаги помогут достичь независимости от иностранных решений и сформировать перспективные рынки.
Премьер уточнил, что приоритетными направлениями проектов стали важнейшие технологические сектора: станкостроение, материалы и химия, продовольствие, медицина, энергетика, а также транспорт, включая авиацию, судо- и автомобилестроение, железнодорожное машиностроение, беспилотные технологии и космическая отрасль. Мишустин акцентировал, что эти сферы выбраны из-за их капиталоемкости, необходимости в сложном оборудовании и специализированном сырье.
Он добавил, что до введения санкций доля импорта в этих отраслях составляла 60–70%, и именно формат нацпроектов позволит привлечь максимальные государственные и частные инвестиции, а также поддержать ключевых заказчиков, которые формируют заказы для науки и промышленности.
Кроме того, премьер отметил, что важнейшей национальной целью России является сохранение населения, укрепление здоровья и поддержка семьи, что напрямую связано с задачами новых проектов.
Ранее президент России Владимир Путин поручил кабмину рассчитать кадровую потребность в субъектах и отраслях для национальных целей до 2036 года, включая технологическое лидерство.