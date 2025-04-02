Путин поручил рассчитать кадровую потребность для достижения национальных целей

Путин поручил провести расчет кадровой потребности для достижения национальных целей

Tекст: Дарья Григоренко

В перечне поручений по итогам заседания Совета по науке и образованию указано на необходимость учета потребности в прогнозе, разработанном Минтрудом России. «Обеспечить расчет дополнительной кадровой потребности субъектов Российской Федерации и отраслей экономики для достижения национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года, в том числе национальной цели «Технологическое лидерство», и учет такой кадровой потребности в прогнозе общей кадровой потребности, разработанном Минтрудом России», – говорится в перечне, передает ТАСС.

Доклад на эту тему необходимо представить до 1 апреля 2026 года. Также президент поручил завершить работу по формированию и внедрению новой модели планирования общего объема контрольных цифр приема (КЦП) с учетом федерального закона «О занятости населения в РФ».

Кроме того, поручено предусмотреть участие федеральных органов исполнительной власти в определении контрольных цифр приема на обучение по направлениям подготовки, устанавливаемых субъектами РФ. Особое внимание следует уделить кадровым потребностям госкорпораций и ведущих предприятий. Также должна быть возможность обучения без конкурса по специальностям, связанным с технологической независимостью, не менее половины от общего объема всех контрольных цифр приема.

Ранее Путин заявил, чтобы российская экономика продолжала расти, нужно строить новые заводы и создавать новые рабочие места.