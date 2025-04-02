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Путин поручил рассчитать кадровую потребность для достижения национальных целей
Путин поручил провести расчет кадровой потребности для достижения национальных целей
Президент России Владимир Путин поручил кабмину рассчитать кадровую потребность в субъектах и отраслях для национальных целей до 2036 года, включая технологическое лидерство.
В перечне поручений по итогам заседания Совета по науке и образованию указано на необходимость учета потребности в прогнозе, разработанном Минтрудом России. «Обеспечить расчет дополнительной кадровой потребности субъектов Российской Федерации и отраслей экономики для достижения национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года, в том числе национальной цели «Технологическое лидерство», и учет такой кадровой потребности в прогнозе общей кадровой потребности, разработанном Минтрудом России», – говорится в перечне, передает ТАСС.
Доклад на эту тему необходимо представить до 1 апреля 2026 года. Также президент поручил завершить работу по формированию и внедрению новой модели планирования общего объема контрольных цифр приема (КЦП) с учетом федерального закона «О занятости населения в РФ».
Кроме того, поручено предусмотреть участие федеральных органов исполнительной власти в определении контрольных цифр приема на обучение по направлениям подготовки, устанавливаемых субъектами РФ. Особое внимание следует уделить кадровым потребностям госкорпораций и ведущих предприятий. Также должна быть возможность обучения без конкурса по специальностям, связанным с технологической независимостью, не менее половины от общего объема всех контрольных цифр приема.
Ранее Путин заявил, чтобы российская экономика продолжала расти, нужно строить новые заводы и создавать новые рабочие места.