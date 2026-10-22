Путин указал на определяющее влияние театра на молодежь и будущее России

Tекст: Тимур Шайдуллин

Российский лидер на съезде Союза театральных деятелей отметил, что будущее страны напрямую зависит от тех ценностей, которые театральные деятели закладывают в подрастающее поколение, пишет ТАСС.

«Нельзя забывать и о мощном влиянии театра на формирование мировоззрения людей, особенно молодых людей. И от вашей работы очень многое зависит для будущего России. То, что вы закладываете в сердце, в душу молодого человека, то и будет с Россией. Такова и будет Россия будущего», – сказал Путин.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Путин заявил о неспособности кино и интернета заменить театр.

Президент вручил Российскому театральному обществу орден «За заслуги в культуре и искусстве».

Также глава государства сообщил о поддержке государством более 600 профессиональных театров.