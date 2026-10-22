За годы под руководством Путина Россия как будто сменила матрицу восприятия окружающего мира и самой себя. Страна наполнена самоуважением и спокойной убежденностью в своем праве на достойную и счастливую жизнь.10 комментариев
Путин указал на определяющее влияние театра на молодежь и будущее России
Театральное искусство оказывает мощное воздействие на формирование мировоззрения молодежи и определяет будущее России, заявил президент Владимир Путин.
Российский лидер на съезде Союза театральных деятелей отметил, что будущее страны напрямую зависит от тех ценностей, которые театральные деятели закладывают в подрастающее поколение, пишет ТАСС.
«Нельзя забывать и о мощном влиянии театра на формирование мировоззрения людей, особенно молодых людей. И от вашей работы очень многое зависит для будущего России. То, что вы закладываете в сердце, в душу молодого человека, то и будет с Россией. Такова и будет Россия будущего», – сказал Путин.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Путин заявил о неспособности кино и интернета заменить театр.
Президент вручил Российскому театральному обществу орден «За заслуги в культуре и искусстве».
Также глава государства сообщил о поддержке государством более 600 профессиональных театров.