За годы под руководством Путина Россия как будто сменила матрицу восприятия окружающего мира и самой себя. Страна наполнена самоуважением и спокойной убежденностью в своем праве на достойную и счастливую жизнь.10 комментариев
Путин вручил орден Российскому театральному обществу
Президент Владимир Путин в Большом театре вручил Российскому театральному обществу орден «За заслуги в культуре и искусстве».
Путин на сцене Большого театра передал орден «За заслуги в культуре и искусстве» Российскому театральному обществу, передает ТАСС. Почетную награду, присужденную за многолетнюю плодотворную деятельность, из рук главы государства принял председатель организации Владимир Машков. Кроме того, Путин поздравил его с переизбранием на этот руководящий пост.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Владимир Путин прибыл в Большой театр для выступления перед участниками десятого Съезда театральных деятелей.
Напомним, Владимира Машкова переизбрали на должность председателя Союза театральных деятелей России.
В августе Путин удостоил коллектив Российского театрального общества ордена «За заслуги в культуре и искусстве».