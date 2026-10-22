Путин: Решение украинского конфликта военным путем было выбором киевских властей

Tекст: Елизавета Шишкова

Россия всегда выступала за мирное разрешение ситуации, отметил глава государства в интервью журналисту «Вестей» Павлу Зарубину, передает ТАСС.

«Перед началом наших действий по защите людей в Донбассе – мы же тоже им сказали: «Ну, давайте без всяких эксцессов, давайте договоримся». «Нет, будем воевать», – [ответили нам]. Ну, пожалуйста», – прокомментировал президент позицию киевских властей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Путин заявил о готовности Москвы к возобновлению трехсторонних контактов для обсуждения безопасности России и Украины после заключения окончательных мирных соглашений.

Президент Чехии Петр Павел указал на необходимость более активного участия европейских государств в мирном переговорном процессе по урегулированию украинского конфликта.

В среду помощник президента Юрий Ушаков сообщил о планах возобновить переговоры с США и Украиной в ноябре.