За годы под руководством Путина Россия как будто сменила матрицу восприятия окружающего мира и самой себя. Страна наполнена самоуважением и спокойной убежденностью в своем праве на достойную и счастливую жизнь.18 комментариев
Путин возложил на Киев ответственность за военное решение конфликта
Путин: Решение украинского конфликта военным путем было выбором киевских властей
Президент России Владимир Путин заявил, что выбор военного пути для решения украинского конфликта был сделан киевскими властями.
Россия всегда выступала за мирное разрешение ситуации, отметил глава государства в интервью журналисту «Вестей» Павлу Зарубину, передает ТАСС.
«Перед началом наших действий по защите людей в Донбассе – мы же тоже им сказали: «Ну, давайте без всяких эксцессов, давайте договоримся». «Нет, будем воевать», – [ответили нам]. Ну, пожалуйста», – прокомментировал президент позицию киевских властей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Путин заявил о готовности Москвы к возобновлению трехсторонних контактов для обсуждения безопасности России и Украины после заключения окончательных мирных соглашений.
Президент Чехии Петр Павел указал на необходимость более активного участия европейских государств в мирном переговорном процессе по урегулированию украинского конфликта.
В среду помощник президента Юрий Ушаков сообщил о планах возобновить переговоры с США и Украиной в ноябре.