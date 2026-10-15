Количество европейских оружейных заводов растет в три раза быстрее, чем в мирное время. Формально все еще для защиты демократии от России, фактически – для защиты друг от друга. А главное – от германского реваншизма, черты которого становятся видны все отчетливее.13 комментариев
Путин поблагодарил бизнес за внимание к демографии
Президент России Владимир Путин в ходе форума организации «Деловая Россия» выразил благодарность отечественным предпринимателям за поддержку в вопросах народонаселения.
Глава государства принимает участие в форуме-съезде общероссийской общественной организации «Деловая Россия», передает РИА «Новости».
«Я хочу, кстати говоря, представителей бизнеса поблагодарить за это, за то внимание, которое вы уделяете демографии. Очень благородное, очень правильное дело – мы должны увеличивать народонаселение России, от этого зависит будущее страны», – сказал Путин.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Путин заявил о первостепенном значении демографии для России.
Он отметил ответственную гражданскую позицию отечественного бизнеса.
Глава государства предложил обсудить вопросы работы предприятий Донбасса и Новороссии.