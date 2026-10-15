Путин предложил обсудить вопросы бизнеса Донбасса и Новороссии

Tекст: Ольга Иванова

«Деловая Россия» отстаивает интересы бизнеса почти во всех субъектах страны, напомнил глава государства. В видеоконференции участвуют и коллеги из исторических территорий Донбасса и Новороссии, сообщает ТАСС.

«Если, уважаемые коллеги, у вас будут какие-то вопросы или пожелания, связанные со спецификой вашей работы в непростых пока условиях, – пожалуйста, не стесняясь, спокойно задавайте их, мы постараемся с коллегами на это отреагировать», – сказал Путин.

Президент добавил, что под коллегами он подразумевает представителей администрации президента и правительства, которые также присутствуют на встрече.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Владимир Путин призвал запустить в России новый инвестиционный цикл.

В понедельник глава «Деловой России» предложил создать налоговый инвестсертификат.

В тот же день президент заявил о важности спокойствия и безопасности бизнеса в России.