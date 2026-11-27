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Путин заявил о готовности АПЛ «Ясень-М» к задачам в любой точке Мирового океана
Президент Владимир Путин на церемонии поднятия флага на атомной подводной лодке «Пермь» заявил, что многоцелевые субмарины проекта «Ясень-М» способны решать задачи в любом районе Мирового океана.
Путин принял участие в торжественном мероприятии на судостроительном предприятии в Северодвинске и поднял военно-морской флаг на новом крейсере, передает РИА «Новости».
«Многоцелевые подводные лодки типа «Ясень-М» отвечают и современным, и перспективным требованиям. Это важная составляющая Военно-морского флота России. Они способны успешно решать задачи в любом районе Мирового океана», – заявил он.
По словам российского лидера, Россия – одна из немногих стран мира, которая способна строить такие мощные атомные подводные лодки – оружие глобального уровня и значения.
«Наши конструкторские бюро и верфи обладают для этого передовыми технологиями и инженерными решениями, богатым опытом и кадрами самой высокой квалификации, многоцелевые подводные лодки типа «Ясень-М» отвечают и современным, и перспективным требованиям», – сказал Путин.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу президент Владимир Путин прибыл на судостроительный комплекс «Севмаш» в Северодвинске и принял участие в торжественной церемонии подъема военно-морского флага на атомной подводной лодке «Пермь».
Путин поздравил моряков и судостроителей с принятием многоцелевой атомной подводной лодки «Пермь» в состав Военно-морского флота.