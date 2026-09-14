Воевавшего за Киев голландского наемника заочно осудили в России

Tекст: Алексей Дегтярёв

Российский суд вынес обвинительный приговор иностранному гражданину, участвовавшему в боевых действиях против Вооруженных сил РФ, передает РИА «Новости». Следственный комитет России сообщил о завершении разбирательства по делу Амеллука Аднана.

Аднан признан виновным по статье «Участие наемника в вооруженном конфликте», он воевал за киевские силовые структуры, получал от них деньги. Его заочно приговорили к шести годам и шести месяцам.

Следствие установило, что иностранец прибыл на Украину весной 2022 года. Там он присоединился к так называемому «Интернациональному легиону» для участия в боях против российской армии. Наемник был полностью экипирован, получив оружие и боеприпасы.

В настоящее время осужденный находится в международном розыске. Суд также избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

В конце июня суд заочно приговорил американского наемника Даниэля Эрика Лоренте к шести годам лишения свободы.

Немногим ранее российская инстанция назначила британскому подданному Кевину Эрику Кроссану 14 лет колонии строгого режима.

В мае другой британец Саймон Уильям Далби получил 13 лет строгого режима за участие в боях на стороне украинской армии.