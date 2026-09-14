14 сентября 1911 года в Киеве застрелили Петра Аркадьевича Столыпина – единственного в России человека, который мог предотвратить катастрофу революции. Ненависть со стороны левых с тех пор всегда сопровождала всех российских политиков, которые спасали Россию от поражений и краха.4 комментария
Воевавшего за Киев голландского наемника заочно осудили в России
Суд в России заочно назначил шесть с половиной лет колонии гражданину Нидерландов Амеллуку Аднану за участие в боевых действиях на стороне Киева, сообщил Следственный комитет.
Российский суд вынес обвинительный приговор иностранному гражданину, участвовавшему в боевых действиях против Вооруженных сил РФ, передает РИА «Новости». Следственный комитет России сообщил о завершении разбирательства по делу Амеллука Аднана.
Аднан признан виновным по статье «Участие наемника в вооруженном конфликте», он воевал за киевские силовые структуры, получал от них деньги. Его заочно приговорили к шести годам и шести месяцам.
Следствие установило, что иностранец прибыл на Украину весной 2022 года. Там он присоединился к так называемому «Интернациональному легиону» для участия в боях против российской армии. Наемник был полностью экипирован, получив оружие и боеприпасы.
В настоящее время осужденный находится в международном розыске. Суд также избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.
В конце июня суд заочно приговорил американского наемника Даниэля Эрика Лоренте к шести годам лишения свободы.
Немногим ранее российская инстанция назначила британскому подданному Кевину Эрику Кроссану 14 лет колонии строгого режима.
В мае другой британец Саймон Уильям Далби получил 13 лет строгого режима за участие в боях на стороне украинской армии.