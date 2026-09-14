14 сентября 1911 года в Киеве застрелили Петра Аркадьевича Столыпина – единственного в России человека, который мог предотвратить катастрофу революции. Ненависть со стороны левых с тех пор всегда сопровождала всех российских политиков, которые спасали Россию от поражений и краха.9 комментариев
Путин обсудил с Дроновым работу особой экономической зоны в Новгородской области
Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу в Кремле с губернатором Новгородской области Александром Дроновым и обсудил с ним работу особой экономической зоны.
Президент России Владимир Путин провел в Кремле встречу с губернатором Новгородской области Александром Дроновым, следует из сообщения в Max Кремля.
Глава государства обсудил с руководителем региона функционирование местной особой экономической зоны.
«У вас создана особая экономическая зона, давайте с этого начнем. Как она работает?» – поинтересовался российский лидер в ходе беседы.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что взаимодействие с руководителями субъектов федерации является неотъемлемой и постоянной частью рабочего графика главы государства. Александр Дронов был назначен исполняющим обязанности губернатора в марте 2025 года, а в октябре того же года официально вступил в должность.
На встрече в Кремле Дронов пообещал выполнить все задачи по развитию радиоэлектроники и дронов.