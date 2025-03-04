Дронов пообещал Путину выполнить задачи по развитию БПЛА

Врио губернатора Новгородской области заверил Путина в выполнении задач по радиоэлектронике и БПЛА

Tекст: Максим Попов

Врио губернатора Новгородской области Александр Дронов заверил президента Владимира Путина, что все порученные задачи по развитию радиоэлектроники и беспилотных летательных аппаратов будут выполнены. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на встречу в Кремле.

Дронов подчеркнул, что особое внимание уделяется разработке дрона «Князь Вандал Новгородский», который является предметом гордости новгородских инженеров. «Все ваши задачи по развитию радиоэлектроники, беспилотных систем будут выполнены», – заявил Дронов.

Также врио главы региона отметил активное участие Новгородской области в поддержке специальной военной операции. По его словам, область регулярно поддерживает военнослужащих, их семьи, организовывает встречи и телемосты по заявкам командиров, а также отправляет помощь в зону проведения операции.

Ранее стало известно, что во время рабочей встречи в Кремле Путин предложил Дронову пост врио губернатора Новгородской области.