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Дронов пообещал Путину выполнить задачи по развитию БПЛА
Врио губернатора Новгородской области заверил Путина в выполнении задач по радиоэлектронике и БПЛА
Врио губернатора Александр Дронов заверил президента Владимира Путина в том, что Новгородская область выполнит все порученные задачи по развитию радиоэлектроники и беспилотников, включая разработку дрона «Князь Вандал Новгородский».
Врио губернатора Новгородской области Александр Дронов заверил президента Владимира Путина, что все порученные задачи по развитию радиоэлектроники и беспилотных летательных аппаратов будут выполнены. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на встречу в Кремле.
Дронов подчеркнул, что особое внимание уделяется разработке дрона «Князь Вандал Новгородский», который является предметом гордости новгородских инженеров. «Все ваши задачи по развитию радиоэлектроники, беспилотных систем будут выполнены», – заявил Дронов.
Также врио главы региона отметил активное участие Новгородской области в поддержке специальной военной операции. По его словам, область регулярно поддерживает военнослужащих, их семьи, организовывает встречи и телемосты по заявкам командиров, а также отправляет помощь в зону проведения операции.
Ранее стало известно, что во время рабочей встречи в Кремле Путин предложил Дронову пост врио губернатора Новгородской области.