Украинское общество и, тем более, его «творческая элита» сами себя довели до состояния, близкого к безумию. Пытаясь искоренить русский язык, они ввергли свою страну и свой народ в глубочайший провинциализм, по сути, отказавшись от всех предыдущих достижений украинской же культуры.27 комментариев
Путин предложил Дронову пост врио губернатора Новгородской области
Путин предложил Александру Дронову пост врио губернатора Новгородской области
Президент Владимир Путин предложил Александру Дронову занять пост временно исполняющего обязанности губернатора Новгородской области.
Как сообщает ТАСС, президент Владимир Путин во время рабочей встречи с первым заместителем губернатора Новгородской области Александром Дроновым, посвященной социально-экономическому развитию, предложил ему пост врио губернатора региона.
«Как дела? Входите в курс дел? – поинтересовался Путин на встрече с Дроновым в Кремле. – Собственно говоря, вам там входить нечего, вы и так в курсе».
Известно, что Дронов – выпускник МАДИ. В прошлом он работал в различных органах власти, связанных с дорожным хозяйством. В правительстве Новгородской области он с апреля 2017 года, а в 2020 году назначен первым вице-губернатором.
Как отмечается на официальном сайте правительства региона, Дронов окончил образовательную программу на базе Высшей школы государственного управления РАНХиГС, которую называют «Школой губернаторов».
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, губернатор Новгородской области Андрей Никитин назначен заместителем министра транспорта России, ответственным за цифровую трансформацию ведомства. Он будет координировать информатизацию транспортного комплекса страны.