Космическую обсерваторию «Спектр-М» запланировали вывести на орбиту в 2036 году

ФИАН сообщил о планах запуска обсерватории «Спектр-М» в 2036 году

Tекст: Мария Иванова

Запуск космической обсерватории «Спектр-М» запланирован на 2036 год, передает ТАСС. Об этом на Российском космическом форуме рассказал директор Физического института имени П. Н. Лебедева РАН Николай Колачевский.

«Сейчас летает «Спектр-РГ», и мы ждем, когда наш «Миллиметрон» взлетит в 2036 году, будучи таким дополнением. Поэтому, мне кажется, если мы хотим в 2045-2050-х годах выйти на такие яркие достижения, нам надо уже сегодня тоже закладывать научные, фундаментальные программы в то, куда наша страна будет двигаться уже за рамками текущего федерального проекта», – отметил Колачевский.

Аппарат создается для поиска молекул-пребиотиков и следов воды, что поможет обнаружить признаки жизни во Вселенной. По словам директора Института космических исследований РАН Анатолия Петруковича, «Спектр-М» станет продолжением проекта «Радиоастрон». Новая обсерватория будет работать в миллиметровом диапазоне длин волн, который считается более информативным для радиоинтерферометрии.

Первый Российский космический форум проходит в Национальном центре «Россия» в рамках Недели космоса – 2026, приуроченной к 65-летию полета Юрия Гагарина. Мероприятие собрало делегации из 40 стран, организатором выступает Роскосмос.

Ранее сообщалось, что вывод на орбиту российской астрофизической обсерватории «Спектр-РГН» ожидается в 2032 году.

