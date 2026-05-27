Посол России: Путина в Астане приняли по высшему разряду

Tекст: Катерина Туманова

«Встреча была очень теплой, гостеприимной, по высшему, что называется, протокольному разряду», – заявил посол России Алексей Бородавкин, передает паблик Qogam.

По словам посла, программа поездки будет насыщенной, что подчеркивает по-настоящему дружественный характер двусторонних отношений. По итогам переговоров лидеры государств подпишут главный документ – совместное обращение к народам обеих стран. Бородавкин отметил, что это довольно необычный формат для подобных деклараций.

Государственный визит продлится до 29 мая. Помимо двусторонних переговоров с Касым-Жомартом Токаевым, глава государства примет участие в Евразийском экономическом форуме. Также запланировано его присутствие на заседании Высшего евразийского экономического совета.

Напомним, президент Владимир Путин 27 мая прибыл в Астану с государственным визитом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль анонсировал государственный визит российского лидера в Астану. Перед поездкой Владимир Путин опубликовал статью о перспективах двусторонних отношений.