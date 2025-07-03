Москва официально признала Исламский Эмират Афганистан

Tекст: Ольга Иванова

Россия официально признала Исламский Эмират Афганистан, передает ТАСС. В Министерстве иностранных дел России заявили: «МИД подтверждает», комментируя информацию о признании нового афганского государства.

Как отмечает корреспондент ТАСС, впервые с момента прихода движения «Талибан*» к власти в 2021 году белый флаг с шахадой, принятый как официальный символ талибами, был вывешен над посольством Афганистана в Москве. Ранее на здании использовался трехцветный флаг прежних афганских властей.

Афганские дипломаты вынесли новый государственный флаг на балкон посольства и установили его, заменив старый символ страны на государственный знак Исламского Эмирата Афганистан.

Напомним, Верховный суд России приостановил запрет на деятельность движения «Талибан*», в МИД РФ заявили, что это решение не влияет на обязательства Москвы соблюдать санкции Совета Безопасности ООН.

Движение «Талибан» (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) высоко оценило решение суда и выразило надежду на развитие дипломатических и экономических связей с Россией.