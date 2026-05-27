Роботы вернут молодежь в промышленность

Tекст: Дмитрий Скворцов

Минпромторг России планирует дополнительно поддержать развитие промышленной роботизации, сообщил глава ведомства Антон Алиханов. Самое важное в заявлении Минпромторга – то, что Алиханов прямо связал роботизацию с дефицитом кадров, повышением производительности труда, цифровизацией и внедрением искусственного интеллекта в производственный цикл. Кроме того, министр предложил использовать возможности региональных фондов развития промышленности и федерального Фонда развития промышленности для роботизации малых и средних предприятий.

Россия пока остается страной с относительно низкой плотностью промышленной роботизации. По данным исследования Т1, Kept и университета «Иннополис», российский рынок промышленных роботов в 2025 году достиг 7,86 млрд рублей, увеличившись на 14% к 2024 году, а плотность роботизации выросла до 40 роботов на 10 тыс. работников. Это уже прогресс, но до уровня индустриальных лидеров еще далеко.

Государство пытается ускорить этот процесс через нацпроект «Средства производства и автоматизации». Его цель – вывести Россию в число 25 ведущих стран по плотности роботизации: для этого показатель должен вырасти до 145 промышленных роботов на 10 тыс. работников. Производителям компенсируют скидки покупателям, поддерживаются НИОКР, развивается сеть центров промышленной робототехники, а Фонд развития промышленности снижает ставки по займам, если предприятие направляет значительную часть средств на покупку российских промышленных роботов.

Динамика собственного производства пока невелика в абсолютных цифрах, но заметна по темпам. В 2025 году в России было выпущено 414 локализованных промышленных роботов на 2,33 млрд рублей; в 2024 году – всего 11 единиц примерно на 60 млн рублей. Если на конец 2024 года в реестре российской промышленной продукции была одна модель промышленного робота от одного предприятия, то в 2025 году – уже 16 моделей от пяти производителей.

По словам главы Минпромторга, через общеотраслевую субсидию на НИОКР сейчас разрабатываются роботизированные комплексы с российскими системами LiDAR, шарнирно-сочлененные шестиосевые роботы грузоподъемностью от 25 до 50 кг и 200 кг с применением отечественных редукторов, шестиосевой робот-манипулятор грузоподъемностью от 6 кг и ряд других проектов. Эта линейка закрывает сразу несколько практических ниш.

Роботы грузоподъемностью 6 кг нужны для легких, точных и массовых операций: сборки электроники, приборостроения, лабораторной автоматизации, нанесения клея, маркировки, контроля качества, перемещения небольших деталей. Они важны для малых предприятий, потому что дешевле, компактнее и проще встраиваются в существующие рабочие места.

Диапазон 25-50 кг – это уже средний промышленный класс: сварка металлоконструкций, обслуживание станков с ЧПУ, перемещение деталей после механообработки, сборка узлов, работа с оснасткой, нанесение покрытий. Именно такие роботы могут стать массовыми для машиностроения, автокомпонентов, производства оборудования, металлической мебели, корпусов, рам, кронштейнов и элементов спецтехники.

Класс 200 кг – это тяжелая промышленность: крупные заготовки, литейные и кузнечные операции, металлургия, транспортное машиностроение, судостроение, вагоностроение, производство крупногабаритных деталей. Здесь особенно важны отечественные редукторы: редуктор – один из ключевых узлов промышленного робота, от него зависят точность, ресурс, плавность движения и способность работать с большой нагрузкой.

Таким образом, НИОКР Минпромторга направлены не на абстрактную «роботизацию вообще», а на закрытие конкретных пробелов: легкие манипуляторы для точных операций, средний класс для массовых производственных задач, тяжелые роботы для крупной промышленности и мобильные комплексы для логистики.

На этом фоне логично смотрится открытие в мае в Нижнем Новгороде завода промышленной робототехники компании «ВР Роботикс». Новая площадка создана при господдержке, общий объем инвестиций превысил 100 млн рублей. Здесь будут выпускать роботизированные сварочные ячейки для автомобильной, аэрокосмической, машиностроительной и других отраслей, а также решения на базе промышленных и коллаборативных роботов. Заявленная мощность – до 200 единиц продукции в год.

Сварка – одна из самых очевидных операций для роботизации. Она массово востребована, требует квалификации, связана с вредными факторами, а качество шва критично для безопасности изделия. Роботизированная сварочная ячейка позволяет стабилизировать процесс: один и тот же шов, одинаковая скорость, меньше брака, меньше зависимость от усталости и квалификации конкретного исполнителя.

Важная деталь: это не просто сборочный участок, а производственная площадка и будущий образовательный центр. Здесь планируют организовать учебные классы для подготовки специалистов по работе с промышленными, коллаборативными и логистическими роботами. Перед нами возможность снизить остроту проблемы кадров в промышленности.

Однако кадровый дефицит нельзя сводить только к нехватке сварщиков. Проблема шире: старый образ производства все хуже конкурирует за людей. Исследование hh.ru и Level Group показало, что молодежь не отвергает завод как таковой, но не хочет идти на устаревшие предприятия. 83% молодых соискателей готовы рассматривать работу на производстве, если там созданы комфортные условия.

Это важное уточнение: молодой специалист не обязательно выбирает офис против завода. Он выбирает современную среду против запущенной. Если производство выглядит как тяжелый, грязный, монотонный и непрестижный труд, то никакая агитация не решит проблему. Но если человек управляет роботом, программирует операцию, работает с цифровой моделью, контролирует качество и обслуживает сложное оборудование, меняется и содержание труда, и его социальный образ.

Роботизация в этом смысле – не только способ заменить дефицитные руки. Это способ сделать само производство более привлекательным для поколения, выросшего в цифровой среде.

Дальше на общую кадровую проблему наложились СВО, рост оборонного заказа и импортозамещение. Потребность в металлоконструкциях, машинах, спецтехнике, корпусах, рамах, комплектующих, оснастке, ремонтных производствах и новых изделиях резко повысила спрос на квалифицированных рабочих.

Сварщики стали одной из самых показательных профессий этого нового рынка труда. По данным «Авито Работы», в январе–апреле 2026 года число вакансий для сварщиков в России выросло на 65% к аналогичному периоду прошлого года, а средние зарплатные предложения увеличились на 59% – до 170,83 тыс. рублей в месяц. Другой срез показывает еще более резкую динамику: в I квартале 2026 года спрос на сварщиков вырос на 74%, а средние зарплатные предложения достигли 180,76 тыс. рублей.

Когда сварщик становится дефицитнее офисного менеджера, а завод борется за кадры одновременно с оборонным заказом, стройкой, логистикой и сервисной экономикой, спор о роботизации заканчивается сам собой. Робот приходит не «вместо человека», а туда, где человека уже не хватает. И задача государства, регионов и бизнеса – сделать так, чтобы рядом с этим роботом стоял не уставший рабочий прошлого века, а инженер новой российской промышленности.

Еще одна особенность последних лет в том, что значительная часть промышленных задач оказалась не только у крупных корпораций. Малые и средние предприятия (МСП) часто быстрее перестраиваются, быстрее запускают опытные партии, охотнее идут на инженерный риск и способны закрывать узкие ниши: деталь, корпус, крепление, оснастку, нестандартный узел, малосерийное изделие.

Именно это проявилось в двух больших процессах – импортозамещении и обеспечении СВО. В одном случае нужно быстро заменить ушедший импортный компонент, в другом – оперативно разработать или адаптировать изделие под запрос фронта. Крупный завод силен в серии и стандартизированном выпуске. Малый промышленный бизнес – в скорости, гибкости и близости к конкретному заказчику.

Но у малого предприятия есть ограничение: оно не может бесконечно расширять штат и соревноваться зарплатами с оборонными гигантами. Если сварщик или оператор ЧПУ на рынке в дефиците, малый завод проигрывает конкуренцию за кадры. Поэтому роботизация для МСП – не «технологическая роскошь», а способ перейти от ремесленного режима к масштабируемому производству.

Ровно здесь логика Минпромторга выглядит наиболее перспективной. Если фонды развития промышленности будут помогать малым и средним предприятиям покупать и внедрять роботов, то господдержка будет работать не только на производителя робототехники, но и на широкий слой заводов-заказчиков. А значит – на расширение выпуска, снижение зависимости от дефицитных рабочих, повышение качества и ускорение импортозамещения.

При этом стоит помнить, что настоящая технологическая независимость требует большего – импортозамещения самой производственной культуры. Если предприятие продолжает работать по старой логике – много ручного труда, низкая автоматизация, зависимость от нескольких уникальных специалистов, слабая цифровая подготовка, – оно неизбежно упирается в потолок. Можно найти одного сварщика, второго, третьего. Но если таких вакансий по стране десятки тысяч, зарплатная конкуренция растет, а молодежь не хочет идти в устаревший цех, старая модель перестает масштабироваться.

Промышленные роботы меняют эту модель. Они позволяют производить больше без пропорционального роста штата, повышать стабильность качества, снижать влияние человеческого фактора, быстрее перенастраивать производство под новое изделие и делать рабочие места более современными.

Поэтому сегодняшняя промышленная роботизация – это не только про роботов как машины. Это про новый тип завода: компактный, цифровой, гибкий, менее зависимый от кадрового дефицита и более привлекательный для инженеров, программистов, технологов и рабочих новой квалификации.

В ближайшие годы конкурентоспособность стран будет определяться не только запасами сырья или числом рабочих рук, но и способностью быстро перестраивать производство. Роботы, цифровые модели, автоматизированные ячейки и отечественные средства производства становятся такой же частью суверенитета, как станки, двигатели или программное обеспечение.

Поэтому заявление Минпромторга о поддержке роботизации – это не узкоотраслевая новость для производителей манипуляторов. Это сигнал о переходе к следующему этапу промышленной политики: автоматизация должна прийти не только на крупные заводы, но и на малые и средние предприятия, которые сегодня закрывают важные задачи импортозамещения, оперативной разработки новых изделий и расширения выпуска. России придется становиться более роботизированной не потому, что роботы – красивый символ будущего, а потому, что без них все труднее решать задачи настоящего.