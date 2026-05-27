Летевший в Тюмень пассажирский самолет экстренно вернулся в Красноярск
Из-за технической неполадки экипаж лайнера авиакомпании «Россия» со 104 пассажирами на борту прервал полет и благополучно вернулся в аэропорт вылета, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
Пассажирский лайнер совершил вынужденную посадку вскоре после начала полета. Инцидент произошел на борту, который должен был доставить людей в Тюмень, передает РИА «Новости».
«Сегодня при выполнении рейса по маршруту Красноярск – Тюмень экипажем воздушного судна авиакомпании «Россия» по технической причине принято решение о возврате в аэропорт вылета. Посадка произведена в штатном режиме в международном аэропорту Красноярск имени Д.А. Хворостовского. На борту самолета находилось 104 пассажира», – сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте летевший из Красноярска в Якутск самолет вернулся в аэропорт отправления.
В конце января направлявшийся в Бодайбо борт приземлился в Иркутске из-за технической неисправности.
Несколькими днями ранее лайнер авиакомпании Uzbekistan Airways экстренно сел в Красноярске по техническим причинам.