Архангельского нейрохирурга оштрафовали за пожертвования экстремистам

Суд в Архангельске оштрафовал нейрохирурга за финансирование экстремизма

Tекст: Мария Иванова

Приморский районный суд Архангельской области назначил штраф в размере 450 тыс. рублей нейрохирургу Николаю Серебренникову за финансирование экстремизма, передает ТАСС.

Судья Павел Тарнаев огласил решение: «Признать виновным <…> назначить наказание в виде штрафа 450 тыс. рублей».

По данным следствия, 50-летний медик перечислил 3,5 тыс. рублей Фонду борьбы с коррупцией** (ФБК*, признан экстремистской организацией и запрещен в России). В августе 2021 года он оформил ежемесячные пожертвования со своего банковского счета в пользу организации, которая была ликвидирована судом за экстремистскую деятельность.

Государственное обвинение запрашивало для подсудимого три года лишения свободы в колонии общего режима. Однако суд учел положительные характеристики с места работы и жительства, а также отсутствие отягчающих обстоятельств.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован. Представители прокуратуры региона примут решение об апелляции после изучения полного текста приговора.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре прошлого года суд в Подмосковье приговорил блогера Никиту Ефремова (внесен в список террористов и экстремистов) к трем годам условно за финансирование ФБК. В октябре 2025 года суд в Екатеринбурге назначил отцу иноагента Леонида Волкова штраф в размере 300 тыс. рублей по аналогичному обвинению.