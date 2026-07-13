Бюджет России получил временное облегчение

Tекст: Ольга Самофалова

В июне Россия впервые в этом году зафиксировала месячный профицит бюджета. Это произошло частично благодаря резкому скачку доходов от нефти и газа. Профицит составил 279 млрд рублей, или 3,7 млрд долларов. Доходы от нефти и газа выросли на 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а ненефтяные доходы увеличились примерно на треть.

Июньский профицит в 280 млрд рублей сложился из трех вещей. «Первое – это сильные нефтегазовые доходы месяца, они превысили средний уровень января–февраля примерно на 65%. Второе – резко ускорились ненефтегазовые доходы: за июнь они выросли на почти на 27% год к году, а это более трех триллионов за один месяц. Тут основной вклад дает НДС, за полугодие сборы по нему выросли на 22,6% – до 8,6 трлн рублей. Это эффект повышения ставки НДС с 1 января, который наконец полностью прошел через базу. Грубо говоря, Минфин сорвал разовый куш за счет тех предприятий, которые не успели или не смогли отреагировать на рост НДС, то есть уйти в тень либо закрыться», – говорит Александр Бахтин, инвестиционный стратег «Гарда Капитал». Плюс третье – сам темп роста расходов притормозил: в июне плюс 11% год к году против 28% в мае, добавляет эксперт.

Однако рост цен на сырьевые товары из-за ближневосточного конфликта дал лишь временное облегчение российскому бюджету. Повторить такой успех дальше вряд ли получится.

«В июле бюджет будет поддержан налогом на дополнительные нефтегазовые доходы за второй квартал, однако далее ситуация будет складываться менее благоприятно и напоминать начало этого года, когда российская нефть торговалась в пределах 40-45 долларов за баррель», – отмечает Сергей Клисенко, управляющий директор рейтинговой службы НРА.

В целом за первые полгода дефицит бюджета России составил 5,73 трлн рублей, или 2,5% ВВП – это на 2,345 трлн рублей выше аналогичного периода прошлого года, сообщает Минфин России. По плану в этом году дефицит бюджета должен был за год составить лишь 1,6% ВВП. Сейчас он за полгода уже в полтора раза превышает эту отметку. А во втором полугодии ожидания по стоимости нефти пока не очень радужные. Цена российской нефти после мирного соглашения между Ираном и США уже упала до 63,52 доллара за баррель против 86,52 месяцем ранее и 94,87 в апреле.

У такого дефицита есть три причины. Это рост расходов, падение нефтегазовых доходов, и то, что рост ненефтегазовых доходов показал отличный результат, но недостаточный для покрытия потерь. «Расходы выросли на 16,1% – до 24,35 трлн рублей, а доходы – всего на 5,8%, до 18,6 трлн рублей. Внутри расходов резко выделяются госзакупки (а там львиная часть сейчас – это ВПК и армия), которые достигли три четверти годового лимита за шесть месяцев. На этом фоне нефтегазовые доходы упали на 22,7% из-за низких цен в январе–феврале и объемов экспорта. Ненефтегазовые доходы выросли неплохо – на 16,3%, но этого недостаточно, чтобы закрыть одновременно и провал по нефти, и опережающий рост расходов», – говорит Бахтин.

Клисенко отмечает серьезное отклонение валютного курса от запланированного в бюджете, которое вымывает из доходной части бюджета до 2-3 трлн рублей ежегодно. Если бы курс рубля был 92,2 за доллар как заложено в бюджете, то он получил бы нефтегазовых доходов на два триллиона больше, если бы курс был в районе 100 рублей, то под 3 трлн рублей.

Чуда во втором полугодии не произойдет. Эксперты ждут увеличения дефицита бюджета до конца года, но умеренного.

«Мы ожидаем сохранения дефицита выше плана – на уровне 2,5-3% ВВП, или в размере 6-7 трлн рублей. В июне после заключения мирной сделки между США и Ираном цена нефти для расчета налогов сильно просела и по итогам месяца составила 63,5 доллара за баррель. В начале июля Urals без учета транспортировки стоила уже 41,7 доллара, по данным Argus, а средняя скидка увеличилась до 27,4 доллара за баррель. Это приведет к очередному дефициту уже в августе», – говорит Клисенко.

Дальше ситуация будет зависеть в том числе от того, какой будет курс рубля. «Развилка по году в основном в нефти и курсе рубля. Если цена Urals отскочит обратно к 55-60 долларам, а рубль, как мы и ожидаем, продолжит слабеть во втором полугодии в сторону 85-90 за доллар, то валютная переоценка компенсирует часть провала, и итоговый дефицит по году может остаться в районе 6-6,5 трлн. Если нефть задержится у 40-45 долларов, то даже при ослаблении рубля дефицит по году может уйти выше 7-8 трлн, это уже выше рекордного результата 2025 года», – прогнозирует Бахтин.

Ситуация складывается неприятная, однако экономисты пока не бьют тревогу.

«Прямой угрозы платежеспособности бюджета сейчас нет, у России практически нет внешнего долга, а внутренний рынок ОФЗ в основном рублевый, и он исправно размещается. Но запас прочности не бесконечный. Ликвидная часть ФНБ, а это и есть реальный резерв на закрытие дефицита, на начало года составляла около 4,2 трлн, а к апрелю просела до 3,6 трлн, в мае немного пополнилась за счет покупок валюты и золота на фоне скачка нефтяных цен», – говорит Бахтин.

«Рост дефицита бюджета с 1,6% до 2,5% сейчас и потенциалом роста до 3% по итогам года с точки зрения финансовой устойчивости не является критичным, особенно учитывая все еще низкое соотношение госдолга к ВВП (16,4%).

Однако с увеличением дефицита риторика Банка России с июня изменилась и предполагает более медленное понижение ключевой ставки, что в конечном счете будет тормозить восстановление экономической активности», – говорит Сергей Клисенко.

Россия будет комбинировать три источника для покрытия бюджетной дыры. Это остатки ликвидной части ФНБ, плюс размещение ОФЗ на внутреннем рынке, плюс то, насколько хорошо отработает ненефтегазовая часть. Занимать у населения и бизнеса планируют все больше. Других инструментов нет», – говорит Бахтин.

Еще одна особенность российского бюджета – это еще больший рост ненефтегазовых доходов по сравнению с нефтегазовыми. Утверждение, что Россия сидит на нефтяной игле, уже давно потеряло актуальность.

«Разрыв очень большой: 14,96 трлн ненефтегазовых против 3,66 трлн нефтегазовых за полугодие – это почти 80% всех поступлений в казну. Раньше баланс между двумя источниками был ровнее», – говорит Бахтин.

При этом влияние ненефтегазовых доходов продолжит расти. При сохранении текущих тенденций во втором полугодии – а именно цены российской нефти ниже 50 долларов и курса доллара к рублю ниже 80 – есть высокие шансы, что доля нефтегазовых доходов в общих доходах упадет к 16-17% по итогам года, говорит Клисенко.