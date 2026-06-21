Что заставило ЦБ замедлиться в снижении ставки

Tекст: Ольга Самофалова

ЦБ снизил ставку в пятницу на 0,25% до 14,25% годовых, хотя рынок ожидал большего шага - на 50%. С другой стороны, регулятор продолжает смягчать политику. Это уже девятое подряд снижение ставки.

Инфляция в России неплохо замедлилась, поэтому рынок и ожидал более существенного снижения ставки. Рост цен в целом остается в диапазоне 4–5% в пересчете на год. Однако ЦБ высказала серьезное обеспокоенность дефицитом бюджета, который не удалось перекрыть даже за счет дорогой нефти в последние месяцы. А теперь баррель резко дешевеет из-за завершения ближневосточного конфликта. Более того, в ближайшие три года предполагаются более существенные расходы бюджета, чем ожидалось раньше.

«Решение ЦБ выглядит как компромисс. С одной стороны, данные явно давали Банку России основания продолжить снижение ставки. С другой стороны, перенос Минфином выхода на нулевой структурный дефицит бюджета на 2029 год, по мнению регулятора, меняет баланс проинфляционных рисков. Банк России традиционно остро реагирует на бюджетные риски, поэтому мог бы предпочесть паузу. Однако в условиях заметного охлаждения экономики пауза могла бы быть воспринята в широком публичном поле как чрезмерно жесткий сигнал. Поэтому шаг 0,25 п.п. выглядит как минимальное снижение. Так ЦБ формально отреагировал на ухудшение деловой активности, но при этом сохранил жесткие монетарные условия», - говорит Григорий Жирнов, сотрудник лаборатории макроструктурного моделирования Факультета экономических наук НИУ ВШЭ.

«Бюджетная политика беспокоит ЦБ РФ, поскольку рост госрасходов – это увеличение количества денег в обращении. И далеко не все эти деньги в обращении обеспечены выпуском продукции, в том числе, потребительских товаров. Ведь далеко не все статьи госрасходов направляются на развитие и поддержку производства, большинство их носит социальный характер. Из-за обвала цен на нефть в июне бюджет РФ может опять недополучить нефтяных доходов, и тогда дефицит вырастет.

В 2023-2025 годах именно рост госрасходов выступал главным проинфляционным фактором либо главным препятствием для того, чтобы инфляция снижалась быстрее»,

- говорит Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Global.

Беспокойство вызывают атаки украинских БПЛА на российскую нефтепереработку плюс глобальная инфляция, которая может быть связана с перебоями в поставках ряда товаров, компонентов и комплектующих. Это тоже может стать причиной роста цен к осени на бензин и некоторые непродовольственные товары плюс есть еще ряд других факторов, которые сигнализируют, что тренд к замедлению инфляции не очень устойчив, добавляет Мильчакова.

«Темпы роста зарплат остаются высокими и продолжают опережать рост производительности труда, внешние риски – как проинфляционные (на фоне удорожания мировых цен на топливо, удобрения, продовольствие и т.д.), так и геополитические – тоже однозначно повысились. Рубль, по нашим ожиданиям, в течение лета ослабится до 76-78 за доллар, добавив проинфляционный фактор», - говорит Александр Бахтин, инвестиционный стратег «Гарда Капитал».

Поэтому на июльское заседание у эксперта взгляд пока осторожный – возможны как снижение ставки еще на 0,25%, до 14%, так и пауза. «Прогноз на конец года остается прежним – 13%. Проинфляционные риски – бюджет, осеннее повышение тарифов ЖКХ, сезонное ослабление рубля – будут способствовать замедлению темпов снижения «ключа», - говорит Бахтин.

«На 2026 год мы ожидаем, что ключевая ставка снизится до 12-12,5% годовых, хотя, если в текущем году будет больше одной паузы в снижении ставки, мы повысим этот прогноз. На 2027 год ожидаем, что ключевая ставка к концу года может составить 9-9,5% годовых»,

- делает прогноз Мильчакова.

Что касается рубля, то после заявления ЦБ о скромном снижении ставки, он начала расти. «Снижение ставок будет происходить медленнее, и соответственно, системное давление на нацвалюту будет менее выраженным. Рубль продолжит опираться на приток повышенной экспортной выручки ближайшие полтора-два месяца. Но с третьего квартала, как правило, наблюдается оживление импорта, плюс валюта покупается населением под отпуска», - говорит Бахтин. Предпосылки для ослабления имеются.

Последствия от решения ЦБ РФ обязательно будут для всех участников экономики. «Для реального сектора и бизнеса - это однозначный негатив, так как кредиты останутся дорогими, что в свою очередь негативно повлияет на инвестиционную активность. Для заемщиков-физлиц это тоже не самая лучшая новость, поскольку снижение ставок по ипотеке и другим кредитам замедлится. Соответственно, можно будет ожидать некоторого замедления в строительстве, возможно, в розничных продажах. А вот для вкладчиков банков снижение «ключа» на меньший шаг, чем ожидалось, новость хорошая, поскольку темпы снижения процентных ставок по вкладам замедлится», - говорит Мильчакова.

Полноценного оживления кредитной, экономической, инвестиционной активности, а также перетока средств из вкладов на фондовый рынок можно ожидать лишь при «ключе» 10-12% и ниже, а это перспектива 2027 года, заключает Бахтин.