Памфилова назвала число участников спецоперации на выборах в Госдуму

Памфилова: Кандидатами в депутаты Госдумы зарегистрировали 110 участников СВО

Tекст: Валерия Городецкая

«В составе сейчас кандидатов в федеральных списках от партий у нас 110 человек. Это участники, ветераны специальной военной операции», – приводит слова главы ЦИК сайт Кремля.

Лидером по числу таких кандидатов стала «Единая Россия», включившая в списки 52 человека. Партия «Родина» зарегистрировала 12 бойцов, а ЛДПР и «Справедливая Россия» – по 11. От КПРФ на выборы идут девять ветеранов, от Партии пенсионеров – семь. «Коммунисты России» и «Зеленые» выдвинули по три участника спецоперации, «Новые люди» – два. В списках «Яблока» и Партии прямой демократии таких кандидатов не оказалось.

Ранее сенатор Александр Карелин заявил о важном месте участников спецоперации в списках «Единой России». В начале июня победу в предварительном голосовании партии одержали 480 ветеранов боевых действий.

Политолог Александр Асафов отметил последовательное укрепление законодательного корпуса бывшими военнослужащими.