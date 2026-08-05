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Памфилова назвала число участников спецоперации на выборах в Госдуму
Памфилова: Кандидатами в депутаты Госдумы зарегистрировали 110 участников СВО
В федеральные списки политических партий на выборах депутатов Госдумы вошли более сотни участников специальной военной операции, сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.
«В составе сейчас кандидатов в федеральных списках от партий у нас 110 человек. Это участники, ветераны специальной военной операции», – приводит слова главы ЦИК сайт Кремля.
Лидером по числу таких кандидатов стала «Единая Россия», включившая в списки 52 человека. Партия «Родина» зарегистрировала 12 бойцов, а ЛДПР и «Справедливая Россия» – по 11. От КПРФ на выборы идут девять ветеранов, от Партии пенсионеров – семь. «Коммунисты России» и «Зеленые» выдвинули по три участника спецоперации, «Новые люди» – два. В списках «Яблока» и Партии прямой демократии таких кандидатов не оказалось.
Ранее сенатор Александр Карелин заявил о важном месте участников спецоперации в списках «Единой России». В начале июня победу в предварительном голосовании партии одержали 480 ветеранов боевых действий.
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