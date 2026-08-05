Стало известно о состоянии раненого гендиректора «Уралдронзавода» Ткачука

Пострадавший при взрыве гендиректор «Уралдронзавода» Ткачук попал в реанимацию

Tекст: Вера Басилая

Генеральный директор компании «Уралдронзавод» Владимир Ткачук, получивший ранения при взрыве машины, находится в отделении реанимации, передает РИА «Новости». По данным силовых структур, состояние руководителя оценивается как стабильное, угрозы для его жизни нет.

«Он в реанимации, угрозы жизни нет. Состояние стабильное», – сообщил собеседник агентства.

Как уточнили в оперативных службах, по факту произошедшего взрыва возбуждено уголовное дело. Расследование ведется по статье о покушении на убийство, совершенном общеопасным способом.

Руководитель предприятия Владимир Ткачук получил серьезные травмы при взрыве машины. Завод пострадавшего выпускает тяжелые беспилотники «Упырь-18» для нужд специальной военной операции.

Неделей ранее в Туле неизвестные совершили покушение на руководителя другой компании по производству дронов.