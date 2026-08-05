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Стало известно о состоянии раненого гендиректора «Уралдронзавода» Ткачука
Пострадавший при взрыве гендиректор «Уралдронзавода» Ткачук попал в реанимацию
Гендиректор «Уралдронзавода», создатель дрона «Упырь» Владимир Ткачук, пострадавший в результате подрыва автомобиля, помещен в реанимацию, его жизни ничего не угрожает, сообщили в силовых структурах.
Генеральный директор компании «Уралдронзавод» Владимир Ткачук, получивший ранения при взрыве машины, находится в отделении реанимации, передает РИА «Новости». По данным силовых структур, состояние руководителя оценивается как стабильное, угрозы для его жизни нет.
«Он в реанимации, угрозы жизни нет. Состояние стабильное», – сообщил собеседник агентства.
Как уточнили в оперативных службах, по факту произошедшего взрыва возбуждено уголовное дело. Расследование ведется по статье о покушении на убийство, совершенном общеопасным способом.
Руководитель предприятия Владимир Ткачук получил серьезные травмы при взрыве машины. Завод пострадавшего выпускает тяжелые беспилотники «Упырь-18» для нужд специальной военной операции.
Неделей ранее в Туле неизвестные совершили покушение на руководителя другой компании по производству дронов.