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Молдавия не смогла купить электроэнергию на четверг по аварийным контрактам
Молдавию в ближайшие сутки ждет дефицит электроэнергии, поскольку не удалось заключить ни одного аварийного контракта на ее приобретение, заявил премьер Василий Тофан.
«К сожалению, на завтра по части энергии ситуация очень плохая, куда хуже, чем сегодня. Завтра, скорее всего, вероятнее всего, мы не сможем приобрести даже аварийной электроэнергии, которая стоит в два-три раза дороже», – сказал Тофан. Премьер признал, что существуют риски временных отключений света, передает РИА «Новости» со ссылкой на Jurnal TV.
Глава правительства настойчиво обратился к жителям республики с просьбой экономить электроэнергию в вечерние часы, чтобы уменьшить нагрузку на систему.
Как писала газета ВЗГЛЯД, из-за засухи и снижения уровня воды в Днестре власти Молдавии ввели режим повышенной готовности в энергетике на 30 дней из-за риска ежедневных вечерних перебоев с электроснабжением.
Министерство энергетики Молдавии призвало граждан ограничить использование энергоемких приборов в вечерние часы, чтобы снизить нагрузку на энергосистему.