Молдавия не смогла купить электроэнергию на четверг по аварийным контрактам

Tекст: Антон Антонов

«К сожалению, на завтра по части энергии ситуация очень плохая, куда хуже, чем сегодня. Завтра, скорее всего, вероятнее всего, мы не сможем приобрести даже аварийной электроэнергии, которая стоит в два-три раза дороже», – сказал Тофан. Премьер признал, что существуют риски временных отключений света, передает РИА «Новости» со ссылкой на Jurnal TV.

Глава правительства настойчиво обратился к жителям республики с просьбой экономить электроэнергию в вечерние часы, чтобы уменьшить нагрузку на систему.

Как писала газета ВЗГЛЯД, из-за засухи и снижения уровня воды в Днестре власти Молдавии ввели режим повышенной готовности в энергетике на 30 дней из-за риска ежедневных вечерних перебоев с электроснабжением.

Министерство энергетики Молдавии призвало граждан ограничить использование энергоемких приборов в вечерние часы, чтобы снизить нагрузку на энергосистему.