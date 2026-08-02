Разрешить государству убивать пленников – это решение не столько политическое, сколько духовное, относящееся к области уже не человеческого, а небесного суда. Тяжесть его будет лежать на всех нас – и нервические требования соцсетей здесь вовсе неуместны.8 комментариев
Минэнерго Молдавии призвало граждан сократить потребление электроэнергии
Министерство энергетики Молдавии обратилось к гражданам с призывом ограничить использование энергоемких приборов в вечернее время из-за риска роста нагрузки на региональный рынок.
Причиной для беспокойства стала ситуация в соседней Румынии, где из-за низкого уровня воды в Дунае снизилась выработка электроэнергии, и власти ввели режим повышенной готовности на 30 дней, передает РИА «Новости».
«Призываем граждан рационально использовать электроэнергию и по возможности избегать включения приборов с высоким потреблением в часы максимальной нагрузки. Рекомендуем переносить использование энергоемкой бытовой техники с 18.00 до 23.00 на дневное время, чтобы снизить нагрузку на энергосистему и избежать дополнительных затрат на покупку электроэнергии», – заявили в Минэнерго Молдавии.
В министерстве подчеркнули, что сейчас потребности страны обеспечивает госкомпания Energocom, однако в часы пикового спроса могут потребоваться дополнительные закупки на региональных рынках по более высоким ценам.
По состоянию на 1 августа Energocom закупила 9523 мегаватт-часа электроэнергии, преимущественно по двусторонним импортным контрактам и из возобновляемых источников.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июля кабинет министров Молдавии объявил режим тревоги в энергетическом секторе на 30 дней.
Весной правительство республики ввело режим жесткой экономии электроэнергии с отключением эскалаторов и подсветки витрин.