Минэнерго Молдавии призвало граждан сократить потребление электроэнергии

Tекст: Дарья Григоренко

Причиной для беспокойства стала ситуация в соседней Румынии, где из-за низкого уровня воды в Дунае снизилась выработка электроэнергии, и власти ввели режим повышенной готовности на 30 дней, передает РИА «Новости».

«Призываем граждан рационально использовать электроэнергию и по возможности избегать включения приборов с высоким потреблением в часы максимальной нагрузки. Рекомендуем переносить использование энергоемкой бытовой техники с 18.00 до 23.00 на дневное время, чтобы снизить нагрузку на энергосистему и избежать дополнительных затрат на покупку электроэнергии», – заявили в Минэнерго Молдавии.

В министерстве подчеркнули, что сейчас потребности страны обеспечивает госкомпания Energocom, однако в часы пикового спроса могут потребоваться дополнительные закупки на региональных рынках по более высоким ценам.

По состоянию на 1 августа Energocom закупила 9523 мегаватт-часа электроэнергии, преимущественно по двусторонним импортным контрактам и из возобновляемых источников.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июля кабинет министров Молдавии объявил режим тревоги в энергетическом секторе на 30 дней.

Весной правительство республики ввело режим жесткой экономии электроэнергии с отключением эскалаторов и подсветки витрин.