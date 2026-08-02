Разрешить государству убивать пленников – это решение не столько политическое, сколько духовное, относящееся к области уже не человеческого, а небесного суда. Тяжесть его будет лежать на всех нас – и нервические требования соцсетей здесь вовсе неуместны.8 комментариев
Президент Армении переназначил Пашиняна на должность премьер-министра
Глава Армении Ваагн Хачатурян утвердил кандидатуру лидера победившей на выборах политической силы Никола Пашиняна на пост руководителя армянского правительства.
О выдвижении политика сообщила правящая фракция в социальной сети Facebook* (принадлежит компании Meta*, признанной экстремистской и запрещенной в России), передает издание «Коммерсант». Процедура утверждения прошла в строгом соответствии со статьей 149 армянской Конституции.
Старый состав кабинета министров официально ушел в отставку на фоне начала работы парламента нового созыва. При этом действующие чиновники продолжат исполнять свои обязанности вплоть до окончательного формирования обновленного правительства.
На прошедших в начале июня парламентских выборах политическая сила Никола Пашиняна заручилась поддержкой 49% избирателей. Второе место занял блок «Сильная Армения» предпринимателя Самвела Карапетяна с 23% голосов, а третьей стала коалиция «Армения» экс-президента Роберта Кочаряна, набравшая 10%.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Армении Ваагн Хачатурян утвердил уход в отставку кабинета министров.
Партия «Гражданский договор» набрала 49,7% голосов на прошедших парламентских выборах.
Семь оппозиционных политических сил потребовали от Конституционного суда аннулировать итоги голосования.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ