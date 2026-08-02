В Петербурге возбудили уголовное дело после гибели двоих детей при пожаре

Tекст: Дарья Григоренко

«Следственным отделом по Фрунзенскому району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу по факту гибели детей возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам)», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Сигнал о возгорании в доме № 101 на Будапештской улице поступил спасателям в 08:26. Огонь охватил десять квадратных метров в трехкомнатной квартире. К ликвидации пламени привлекли три пожарные машины и 15 сотрудников экстренных служб, передает РИА «Новости».

В результате инцидента погибли двое детей. Также пострадала одна женщина, ее экстренно доставили в медицинское учреждение. Точные причины и обстоятельства трагедии устанавливаются в ходе следствия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле двое оставленных без присмотра детей погибли при пожаре в частном доме в Барнауле.

В мае следователи возбудили уголовное дело из-за гибели двух мальчиков в заброшенном здании на Алтае.

В феврале отцу троих сгоревших во Владивостоке несовершеннолетних предъявили обвинение по статье о причинении смерти по неосторожности.