Против России сейчас ведется гибридная война, где в ход идут чисто террористические средства – от диверсий до спланированных убийств. Особенно острой стала дискуссия о высшей мере после страшного теракта в «Крокусе» в 2024 году.16 комментариев
В Петербурге возбудили уголовное дело после гибели двоих детей при пожаре
Уголовное дело возбудили после пожара во Фрунзенском районе Петербурга, в результате которого погибли двое детей, сообщает пресс-служба ГСУ СК по городу.
«Следственным отделом по Фрунзенскому району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу по факту гибели детей возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам)», – говорится в сообщении на сайте ведомства.
Сигнал о возгорании в доме № 101 на Будапештской улице поступил спасателям в 08:26. Огонь охватил десять квадратных метров в трехкомнатной квартире. К ликвидации пламени привлекли три пожарные машины и 15 сотрудников экстренных служб, передает РИА «Новости».
В результате инцидента погибли двое детей. Также пострадала одна женщина, ее экстренно доставили в медицинское учреждение. Точные причины и обстоятельства трагедии устанавливаются в ходе следствия.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле двое оставленных без присмотра детей погибли при пожаре в частном доме в Барнауле.
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